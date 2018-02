“Cinquenta Tons de Liberdade” lidera bilheteria nos EUA

LOS ANGELES – A estreia de “Cinquenta Tons de Liberdade”, da Universal, está dominando os cinemas norte-americanos com uma sólida arrecadação de 38,8 milhões de dólares, em 3.678 locais de exibição, enquanto a indústria aguarda a chegada de “Pantera Negra”.

O lançamento da comédia familiar “Pedro Coelho”, da Sony, arrecadou 25 milhões de dólares em 3.725 locais, melhor que o esperado. A estreia do thriller dirigido por Clint Eastwood “15h17: Trem para Paris”, da Warner Bros., também foi acima das estimativas, obtendo 12,6 milhões de dólares em 3.042 locais no fim de semana.

Dupla de sucesso desde as festas de fim de ano, “Jumanji: Bem-vindo à Selva” e “O Rei do Show” persistiram em seu oitavo fim de semana de exibição e conquistaram quarto e quinto lugar. “Jumanji”, da Sony, encerrou com cerca de 10 milhões de dólares em 3.126 locais e “O Rei do Show”, da Fox, conquistou 6,4 milhões de dólares, em 2.373 telas.

“Jumanji encerrará o fim de semana com cerca de 365 milhões de dólares, em 38º lugar na lista de filmes com maior bilheteria nos Estados Unidos em todos os tempos, 3 milhões de dólares atrás de “Meu Malvado Favorito 2”.

O encerramento da trilogia “Cinquenta Tons” – chamado de “o clímax” nos materiais de divulgação – também está estreando em 57 mercados internacionais este fim de semana, com cerca de 100 milhões de dólares, o que leva a franquia a um total de cerca de 1,09 bilhão de dólares.

O fim de semana viu um aumento significativo nas idas ao cinema, na sequência de uma sessão lenta do Super Bowl, com 138 milhões de dólares, alta de 46 por cento, de acordo com o comScore. No geral, os negócios recuaram 27 por cento ante a mesma semana um ano atrás, quando “LEGO Batman: O Filme” liderava com 53 milhões de dólares.

As idas ao cinema receberão outro grande impulso ao longo do feriado do Dia do Presidente com a estreia de “Pantera Negra”, da Marvel, em 16 de fevereiro, com previsão de arrecadação de 150 milhões de dólares durante o período de sexta-feira a segunda-feira.

“Este fim de semana está bem calmo antes da tempestade causada pela Marvel, com a previsão de que ‘Pantera Negra’ estreie nos cinemas com resultados recordes”, disse o analista de mídia sênior da comScore, Paul Dergarabedian.

(Por Dave McNary)