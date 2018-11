Cinemark exibe nesta segunda 47 filmes nacionais com ingressos a R$ 4

São Paulo – Está sem programa para hoje? A rede Cinemark exibe 45 filmes nacionais nesta segunda-feira (12) por ingressos a 4 reais. A 19ª edição do evento Projeta Brasil é realizada em salas de todo o Brasil. A lista de filmes e a venda de ingressos estão disponíveis no site do Cinemark.

Entre os filmes, estão longas elogiados pela crítica, como “Aos Teus Olhos”, de Carolina Jabor, “As Boas Maneiras”, de Juliana Rojas e Marco Dutra, e “Benzinho”, de Gustavo Pizzi. Também há campeões de bilheteria, como “O Candidato Honesto 2” de Roberto Santucci, e “Fala Sério, Mãe!”, de Pedro Vasconcelos.

De acordo com a rede de cinemas, a renda arrecadada será revertida para projetos e programas de incentivo à produção cinematográfica nacional. O projeto tem o objetivo de aproximar o público do cinema brasileiro e apoiar premiações e projetos educativos e de acervo.