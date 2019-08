Cinema, artes plásticas e gastronomia para os momentos de folga

Stephen King: o medo é seu melhor companheiro

Um grupo de crianças depara com nada menos que o “mal encarnado” num aterrorizante indivíduo vestido de palhaço. Após sofrer um grave acidente, um professor de literatura desperta de um longo coma e começa a adivinhar o futuro das pessoas, na forma de tragédias. A filha de um casal que passou por certas experiências na infância adquire o poder de manipular o fogo. As sinopses de filmes como “It – Uma obra prima do medo”, “Na Hora da Zona Morta” e “Chamas da Vingança” deixam claro quem é o autor dos livros que deram origens a eles: Stephen King.

O maior nome da literatura de terror ganhou uma merecida mostra, com curadoria de Breno Lira Gomes e Rita Ribeiro, no Centro Cultural Banco do Brasil no Rio de Janeiro (em setembro a exposição migra para a unidade paulistana e em novembro para a de Brasília).

Serão exibidas 41 longa-metragens baseados na obra do autor, do clássico “O Iluminado”, com Jack Nicholson e Shelley Duvall, ao obscuro “Olhos de Gato”, estrelado por Drew Barrymore e James Woods, além de cinco produções que foram referência para seu trabalho.

Algumas exibições serão seguidas de debates. Ao fim de “Louca Obsessão”, por exemplo, a tradutora Regiane Winarski, o escritor Raphael Montes e os curadores irão discutir sobre a literatura de terror no cinema. Os ingressos custam R$ 5. Confira a programação completa em facebook.com.br/ccbb.rj. Onde: Cultural Banco do Brasil Rio de Janeiro, Rua Primeiro de Março 66, Centro, (21) 3808-2020. Até 19 de agosto.

“Estranhamente comum”, de Marepe

Nascido em 1979 em Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo Baiano, Marcos Reis Peixoto, o Marepe, cresceu observando o vai-e-vem de toda sorte de mercadorias e pessoas entre a Baía de Todos os Santos e o sertão da Bahia. O imaginário criado a partir dessas observações serviu de base para a criação de diversas obras do escultor.

Como inúmeros outros artistas, Marepe retira objetos de suas funções cotidianas para conceber suas produções. Trinta delas foram pinçadas pelo curador Pedro Nery para a primeira grande exposição individual do artista baiano em São Paulo, que oferece uma visão abrangente da trajetória dele, iniciada na década de 1990. O curador elegeu três verbos – mover, transformar e condensar – para nortear os visitantes.

O espaço batizado com o primeiro verbo, por exemplo, reúne obras feitas a partir de móveis de madeira. “O retrato de Bubu”, pertencente ao acervo da Pinacoteca, está dentro do núcleo “Transformar”. Nela se observa a imagem do avô do artista. Já Condensar abriga trabalhos que beiram a livre associação, revelando o desejo do artista de compor ideias díspares com recursos simples. Onde: Pina Estação, Largo General Osório, 66, 4º andar, Luz, São Paulo. Até 28 de outubro.

“Mapping the Unattainable”, de Janaina Tschäpe

Nascida em Munique, na Alemanha, em 1973, a artista radicada em Nova York cria um mundo fantástico com suas fotografias. Com tecidos, espumas, bexigas e outros materiais, produz criaturas que se assemelham a águas-vivas, sereias, polvos, cavalos-marinhos e por aí. Em seguida, Janaina Tschäpe fotografa essas criações em meio a belas paisagens. Suas coloridas pinturas parecem espelhar esses cenários imaginados por ela.

No galpão da galeria Fortes D’Aloia & Gabriel, na Barra Funda, em São Paulo, que foi palco, três anos atrás, de sua mostra “Pássaro que Me Engoliu”, a artista exibe suas mais recentes criações em “Mapping the Unattainable”, ou “Mapeando o Inatingível”. Onde: Galpão Fortes D’Aloia & Gabriel, Rua James Holland, 71, Barra Funda, São Paulo, (11) 3392-3942.

Emiliano Market Day

Todos os anos, o Emiliano promove um evento em São Paulo que exalta os produtores parceiros do luxuoso hotel. Batizado de Emiliano Market Day, ocorre sempre no espaço em frente ao empreendimento, na Rua Oscar Freire. O tema da 9ª edição é a gastronomia como conexão de culturas. Com entrada gratuita, inclui degustações, palestras, workshops e oficinas.

Breno Berdu, recém-empossado novo chef do restaurante do Emiliano, irá preparar receitas novas e também comandará aulas. Os pratos vão custar R$ 30 e as sobremesas, R$ 15, embora degustações gratuitas também estejam previstas.

A cooperativa Central do Cerrado, por exemplo, irá apresenta produtos sustentáveis trazidos do Cerrado e da Caatinga como castanhas, óleos vegetais, farinhas nativas, geleias, compotas, mel, biscoitos e cerveja artesanal. A gaúcha Econatura, por sua vez, mostrará linhas de produtos 100% orgânicos. Onde: Rua Oscar Freire, 379, São Paulo, dia 4 de agosto, das 11h às 17h.