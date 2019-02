Cineastas de filmes LGBT alertam para retrocesso no Festival de Berlim

Embora o cinema conte mais e mais histórias de amor homossexual, alguns cineastas alertaram este ano, na Berlinale, que o que foi ganho nas telonas poderia se perder socialmente com a atual onda conservadora que invade o mundo.

A América Latina é um claro exemplo do crescimento significativo de filmes com essa temática. No festival de cinema de Berlim, há dois anos estreou “Uma Mulher Fantástica”, do chileno Sebastián Lelio, a história de uma transexual que acabou recebendo o Oscar de melhor filme estrangeiro.

Na última edição, o Paraguai fez história ao ser premiado por “As Herdeiras”, sobre um casal de idosas lésbicas.

Neste ano, na seleção paralela Panorama, destacam-se três filmes nesta temática (de um total de 10 latino-americanos): o guatemalteco “Temblores”, o brasileiro “Greta” e o documentário chileno “Lemebel”.

Armando Praça, diretor de “Greta”, filme sobre um homem gay mais velho, que trabalha em um hospital, interpretado por Marco Nanini, explicou à AFP que sua obra se baseia na peça teatral dos anos 1970 “Greta Garbo, quem diria, acabou no Irajá”.

“Mas na época o Brasil estava sob a ditadura, e a única forma de tratar esses assuntos era de maneira cômica, superficial”. A evolução da sociedade, disse, lhe permitiu retomar essa história, abordando-a de um ponto de vista dramático e humano.

Contudo, a recente guinada do país à direita, com a eleição de Jair Bolsonaro, representa para Praça uma “clara ameaça aos homossexuais e às minorias, em geral”.

– ‘Não não vamos voltar atrás’ –

“Estamos em um momento de transição. Durante os últimos 20 anos, foram conquistados muitos direitos, batalhamos por tudo isso. Abrimos uma porta e, agora, os partidos de extrema direita querem fechá-la”, declarou.

“Não não vamos aceitar voltar atrás. É mais importante que nunca continuar fazendo esses filmes”.

Embora o Brasil seja um dos 25 países no mundo onde o casamento homossexual é legal, o presidente já fez diversos comentários homofóbicos.

Joanna Reposi, diretora do documentário sobre o escritor chileno Pedro Lemebel, ícone da luta a favor homossexuais, morto em 2015, explicou à AFP que nos últimos tempos, “com Trump nos Estados Unidos, Bolsonaro no Brasil… houve um retrocesso no mundo”.

“Por isso, politicamente, o discurso de Lemebel está mais vigente que nunca”, disse a cineasta chilena, destacando que essa onda conservadora também acontece em seu próprio país.

O Chile adotou em dezembro passado uma legislação que permite realizar cirurgias de redesignação genital a partir dos 14 anos. Contudo, os “episódios de ódio” contra os transexuais cresceram 45% em 2017, segundo o Movimento de Integração e Libertação Homossexual.

– ‘Cura gay’ –

“Certas coisas conquistadas em alguns países estão voltando atrás”, concordou a cineasta espanhola Isabel Coixet, que disputa o Urso de Ouro com “Elisa y Marcela”, baseado na história real de duas professoras lésbicas que se casaram em 1901 na Espanha.

Por outro lado, “Temblores” lança luz sobre o estigma social dos homossexuais na Guatemala, onde no ano passado foi debatido um projeto de lei que expressamente proibia o casamento gay.

“Não tenho medo da reação em meu país. Interpretar esse papel é uma necessidade, para mostrar o sofrimento desta gente que não pode viver sua vida pela pressão social”, disse o ator Juan Pablo Olyslager, que interpreta Pablo, um pai de família que se dá conta de que é gay.

“Muitos se perguntarão se o filme é real. E, sim, é uma mistura de histórica dos diferentes Pablos que eu fui conhecendo. E reproduzi apenas as mais críveis”, explicou ao público antes de projeção o diretor, Jayro Bustamante, que traz às telas, por exemplo, terapias evangélicas para que os gays “se curem de sua doença”.