Cineasta francês Luc Besson, denunciado por estupro, nega acusação

O cineasta e produtor francês Luc Besson foi denunciado por estupro por uma atriz na sexta-feira, em uma delegacia de Paris, o que provocou o início de uma investigação, explicaram fontes judiciais e próximas ao caso neste sábado.

“A denúncia foi apresentada por fatos ocorridos na noite de quinta para sexta-feira em Paris”, indicou uma fonte judicial.

De acordo com fontes próximas ao caso, a jovem, de 27 anos, foi à delegacia para denunciar os fatos, ocorridos no hotel parisiense Bistrol.

Durante sua declaração aos agentes da polícia, a jovem assegurou que há dois anos mantinha uma relação íntima com o cineasta, de 59 anos, embora se sentisse forçada a isso por certos vínculos profissionais com o acusado, de acordo com as fontes.

O diretor ainda não foi interrogado pela polícia porque está no exterior, segundo uma fonte próxima ao caso.

Seu advogado, Thierry Marembert, afirmou à AFP que “Luc Besson desmente categoricamente as acusações fantasiosas”.

A pessoa que apresentou a denúncia “é alguém que ele conhece, com quem nunca teve qualquer comportamento desrespeitoso”, assegurou.

Luc Besson é considerado o cineasta francês mais conhecido internacionalmente, autor de sucessos como “Imensidão Azul” e “Nikita”.

Segundo a rádio francesa Europe 1, que revelou o caso, a suposta vítima assegura que na noite dos fatos “bebeu uma xícara de chá e logo se sentiu mal e perdeu a consciência. Ao acordar, recordou que havia sido molestada e penetrada”.