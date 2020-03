5 dicas para o churrasco perfeito em casa durante a quarentena

Em período de quarentena, o churrasco, paixão nacional, pode ser a desculpa ideal para criar um bom momento com a família dentro de casa.

EXAME reuniu cinco reportagens ótimas para os amantes do churrasco atrás de boas ideias. Confira:

1. Para o churrasco dentro de casa sem problemas

De dicas que vão de higienização das compras, até carnes via delivery e a grelha ideal que cabe dentro de casa.

2. Para carne entregue em casa

Nesse texto, a dica é o Meatbox, loja física e também e-commerce de carne.

3. Para escolher o vinho ideal para o churrasco

As pessoas bebem cerveja nos churrascos. Caipirinhas também. Vinhos? Com certeza. Esse texto ensina como combinar o vinho ideal com as carnes.

4. Para comprar os melhores presentes para quem ama churrasco

Quer se dar um presente nessa quarentena? Ou mandar uma encomenda para um amigo solitário? Veja dicas de presentes nesse texto.

5. Para escolher o equipamento ideal

Esse texto traz dicas para escolher o equipamento ideal na hora do churrasco em casa. Dá até para defumar na varanda do apartamento.

