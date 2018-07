Cimento queimado: o revestimento elegante que conquistou os brasileiros

São Paulo – Uma opção de piso que caiu no gosto dos brasileiros por seu baixo custo, beleza e praticidade, o cimento queimado, é destaque em propostas de decoração modernas e sofisticadas.

Desde a sala de estar até os banheiros, esse revestimento combina com os mais diversos espaços quando aliado a móveis e a elementos certos.

A economia e a versatilidade que este revestimento traz são os principais atrativos desta escolha, em tempos austeros como os de hoje.

A equipe do Viva Decora, site especializado em decoração, reuniu dicas de ouro para aliar uma decoração elegante ao cimento queimado. Confira a seguir como compor ambientes com o cimento queimado:

Um quarto com estilo

O cimento queimado funciona tanto em decorações delicadas quanto em decorações um pouco mais formais e neutras. Independente do seu estilo, saiba que esta escolha poderá compor o ambiente da forma que você preferir.

Para um quarto mais delicado, a ideia é apostar no cimento queimado em um tom um pouco mais claro e harmonizar no ambiente com elementos na cor rosa, por exemplo, mas sempre com uma pegada mais moderna, que é o que este revestimento pede.

Você pode aproveitar e ousar nas estampas das roupas de cama e em um lustre e quadros mais modernos.

O efeito é chique e ao mesmo tempo inovador.

–

Para um ambiente mais neutro com um apelo industrial, você pode apostar em uma atmosfera mais versátil, utilizando elementos em madeira nos quadros, móveis e em uma das paredes.

O cinza nos revestimentos e roupas de cama trazem o equilíbrio e combinam com a textura do cimento queimado.

–

Este elemento pode ser usado também apenas como um painel, como suporte para o televisor. O seu efeito cabe muito bem em paredes de tijolos aparentes.

Para o quarto do casal fica perfeito, por ter este conceito ser mais neutro e ao mesmo tempo sofisticado, o que agrada gostos diversos.

–

Banheiros e suítes modernas

O cimento queimado combina com inúmeros ambientes, inclusive com a decoração de banheiros e lavabos.

A aparência neutra que este acabamento proporciona ajuda a compôr a decoração de banheiros com muita sofisticação, o que propicia a liberdade na escolha dos demais elementos.

Você pode apostar em luminárias mais extravagantes, quadros e objetos coloridos sem ficar exagerado.

–

Uma sala de estar dos sonhos

Para explorar ao máximo o potencial estético e funcional da sala de estar, o efeito coringa do cimento queimado é ideal, pois leva em conta a capacidade multifacetada desta textura, que tem a grande vantagem de ser usada praticamente em todos os ambientes.

Na sala de estar, ele pode ser aplicado em sua totalidade: paredes, pisos e vigas.

Combinado com elementos em metal, móveis minimalistas e simples, resulta em um ambiente elegante, que agrada – e muito – do ponto de vista estético.

–

Ousar também pode ser o caminho na composição de ambientes com o cimento queimado: combina-lo com mobiliário de cores fortes como o preto e azul marinho é uma possibilidade que traz um efeito mais moderno.

–

A grande vantagem deste acabamento é esta, a possibilidade de fazer combinações e criar estilos totalmente distintos, sem errar.

Aposte no cimento queimado e modernize qualquer ambiente.