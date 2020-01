Cidade-natal de Federico Fellini celebra centenário do diretor

A cidade italiana de Rimini celebra o centenário do nascimento de um dos gênios do cinema, Federico Fellini, cujo universo fantástico e surrealista marcou a história da sétima arte.

O diretor, que revolucionou o cinema com seu mundo onírico, sua melancolia e transbordante imaginação, graças a filmes inesquecíveis, como ‘A estrada da vida’ (1954), ‘Noites de Cabíria’ (1957), ‘A Doce Vida’ (1960), falecido em Roma em 1993, completaria 100 anos nesta segunda-feira.

Um século depois de seu nascimento, sua cidade Rimini, sobre o mar Adriático, no centro da península, onde nasceu 20 de janeiro de 1920, lhe prepara um presente muito especial: um museu completamente dedicado ao mestre, com poesia e tecnologia.

A cidade que certamente inspirou uma de suas obras-primas, Amarcord (1973), um retrato da Itália profunda em pleno fascismo, quer que o museu será “uma praça de sonho”, como a chamou o jornal Il Fatto Quotidiano, pela cenografia visionária e as instalações de seus filmes.

“O efeito onírico estará garantido”, prometeu o prefeito Andrea Gnassi há um mês ao apresentar o projeto de Museu Internacional Federico Fellini, chamado também de museu sem muros, que será inaugurado em dezembro de 2020.

“Alguns filmes de Fellini, como Amarcord e a Doce Vida, se são vistos com atenção, é como ver um livro de história, se recorre à história da Itália, dos anos 30 até os 80”, comentou à AFP Marco Leonetti, responsável pela Cinemateca de Rimini.

A homenagem a Fellini, que durará o ano todo, inclui também a exposição, no castelo medieval, ‘Fellini 100. Gênio imortal”, que contará com instalações e concertos.

A exposição em Rímini, que durará até março, será itinerante e depois de sua primeira parada em Roma, passará por Los Angeles, Moscou, Berlim, São Paulo, São Petersburgo, Toronto, Buenos Aires e Tirana.

Para a grande festa colectiva dedicada ao vencedor de cinco estatuetas do Oscar, assim como do Leão de Ouro de Veneza e a Palma de Ouro de Cannes, a Itália preparou uma mostra alegre, que inclui imagens de Fellini, filmes, recordações, música, documentos, fantasias, objetos, fotografias, algumas expostas pela primeira vez ao público.

A homenagem ao cineasta inclui também uma série de concertos com a Orquestra Sinfônica, com música de Nino Rota e as trilhas sonoras de seus filmes.