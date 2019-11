Churrasqueiros disputam final do campeonato Pitmasters Brasil sábado (30)

Aberto ao público, o Pitmasters Brasil – The Final promete onze horas de muitas atrações para os apreciadores do churrasco americano, em São Paulo, no próximo sábado (30).

O evento, que reunirá 16 finalistas classificados em oito etapas regionais, seleciona o grande vencedor do ano, que representará o país no campeonato internacional American BBQ, na Austrália.

Para definir o campeão, dezoito juízes votam em cinco categorias: frango, costela de porco, pulled pork, brisket e cordeiro.

Em paralelo, também acontecerá o BBQ Wars Contest, disputa que define os três primeiros participantes da final do Pitmasters Brasil 2020.

Além de acompanhar as duas competições de perto, será possível saborear cortes de carnes e drinks nas barraquinhas espalhadas pelo espaço.

O que comer

Vai ter sanduíche pulled pork do Cansei de Ser Chef no pão brioche com 150g de copa lombo suíno defumado, molho barbecue e salada coleslaw (R$28), cheeseburger do BurgerX (R$12), milkshake de chocolate belga e ovomaltine (a partir de R$15), chopes Eisenbahn (a partir de R$15) e drink Jack Honey Lemonade (R$35).

Shows de rock, blues, country e groove, com a Banda Steel, música sertanejo, com a dupla Leandro Henrique & Gabriel, e o DJ Dani Vellocet completam o cronograma da festa, idealizada pelo profissional do meio da carne Daniel Lee e realizada pela Agência TAJ.

Os ingressos custam R$35 e podem ser comprados antecipadamente pelo site.

SERVIÇO

PITMASTERS BRASIL | THE FINAL

Endereço: Parque Industrial Tomas Edson | Rua Gustav Willi Borghof, 100

Horário: das 11h às 22h

Ingressos no site do evento.