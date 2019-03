Churrasco de mulheres para mulheres tem fogo de chão e open bar de chopp

Para quem acredita que lugar de mulher em dia de churrasco é na cozinha, fazendo farofa, salada de batatas e vinagrete, atenção: elas estão arregaçando as mangas e já figuram entre os profissionais do país que dominam o fogo com excelência.

Apesar de ser uma técnica culinária muito apreciada pela maioria dos brasileiros, o churrasco é muito pouco representado pelo sexo feminino. Nos festivais de carne e restaurantes, por exemplo, elas representam, em média, pouco mais de 20% dos profissionais no comando de estações e equipes.

Mulherada à vontade

Não só com a intenção de melhorar esses índices, mas também de buscar novos talentos adormecidos no meio da carne e aproveitar o mês em que se comemora do Dia da Mulher, em 8 de março, dois assadores profissionais resolveram montar um curso especial feito por mulheres para mulheres.

Sim, a iniciativa veio dos churrasqueiros Rômulo Morente e Pedro Spadaro, mas o protagonismo e a plateia prometem ser 100% femininos.

As assadoras Jane Pereira, Luciana Leonardo e Carol Armênio prometem servir e ensinar, durante oito horas e meia seguidas, oito tipos de pratos feitos em diferentes técnicas de fogo de chão.

“As mulheres querem aprender e participar, e os homens não costumam dar espaço com tanta facilidade. É de fato um ambiente geralmente machista, apesar de estar mudando bastante. Estamos promovendo esses cursos com ambiente feminino para a mulherada ficar à vontade e se soltar mais. A “fragilidade física” feminina pode dar a impressão de que lugar de mulher não é fazendo churrasco, mas sabemos que lugar de mulher é onde ela quiser estar!”, comenta a chef Jane Pereira, do Rio de Janeiro.

Menu

No Rescoldo, ou seja, junto à brasa no chão, vão cebola, cabotiá e beterraba. Na parrilla, os cortes T-Bone, Denver Steak, Morrones e Choris. Ainda tem Peixes, Frango e Pato, Paleta de cordeiro, Costela Bovina, Cordeiro, Leitão e Ancho al Trapo, uma técnica que usa tecido para envolver a carne levada diretamente ao fogo.

Além das carnes, no menu tem entradas especiais, como Arroz de Morcillas e Mollejas, Empanadas, Tacos de Matambre de Cerdo com Sour Cream, Steak Tartar no Tutano, Pizza na brasa e Gnocchi de batata doce roxa (massas feitas na hora). Ainda tem Panquecas de doce de leite e manga na brasa com mascarpone de sobremesa, além de open bar de chopp artesanal ou cerveja puro malte, refrigerante e água durante todo o curso.

#GirlPower também é #GirlFire!

Serviço

Quando: Sábado, dia 9 de março

Horário: Das 8h às 17h30

Local: Academia do Churrasco (Rodovia Raposo Tavares, Km 23, Cotia, São Paulo)

Valor: A partir de R$ 350

Contato: pedro@faeviagens.com.br