Churrascada São Paulo 2019 tem experiência em dobro com até wagyu do Japão

A Churrascada surgiu em 2015 como um projeto pioneiro de open de churrasco. Ideia de amigos e produção da agência Haute, o festival atinge sua melhor forma nesta edição de 2019.

Com intuito de entreter toda a família, o evento amplia seu alcance para além dos apaixonados por carne e promete ser opção para qualquer pessoa que procure entretenimento e qualidade.

À coluna, Felipe Aversa, um dos sócios e idealizadores da Churrascada, revelou que algumas novas atrações da festa foram definidas a partir de pesquisa de opinião com intuito de agregar novos perfis consumidores. Um exemplo é a participação inédito de nomes de peso do sertanejo no palco: Michel Teló, no sábado, e a dupla João Bosco e Vinícius, no domingo.

A vontade de gourmetizar e agregar valor à experiência gastronômica também levou a organização a firmar parceria com o fornecedor de wagyu importado direto do Japão.

Nesta edição, a 481 é responsável pela entrega das carnes de marmoreio (gordura entremeada) nível 5, considerado o padrão máximo, vinda diretamente de Kagoshima. Os veganos também são bem vindos e terão uma estação especial de hambúrguer de vegetais para aproveitar.

Tradicionalmente promovida aos sábados, a festa ganhou mais um dia e mais churrasqueiros. Serão 30 estações por dia e 60 assadores no comando delas.

Outra boa ideia desta edição é a homenagem ao legado de três grandes nomes da carne no Brasil: Marcos Bassi, István Wessel e Sylvio Lazzarini Neto.

Churrascada São Paulo 2019

Quando: 3 e de agosto

Onde: Rua Periperi, 62. Socorro

Ingressos: esgotados no sábado; ainda há ingressos para o domingo, R$ 400.