Christie’s fará leilão de arte em favor de pesquisas sobre coronavírus

A casa Christie’s organizará um leilão em junho visando arrecadar fundos para as pesquisas sobre o novo coronavírus, em nome da associação amfAR, que cancelou sua famosa cerimônia anual, evento de renome mundial realizado paralelamente ao Festival de Cannes. O total arrecadado será destinado ao novo fundo da amfAR.

Uma série de obras, algumas nunca expostas ao público, foi doada por colecionadores e pelos próprios artistas, informou a Christie’s na segunda-feira, 4.

A data do leilão, batizado de “From the Studio”, não foi anunciada, mais coincidirá com os grandes leilões de primavera da Christie’s em Nova York, adiados para a semana de 22 de junho. A lista de obras à venda será anunciada em maio.

A amfAR foi criada em 1985, nos Estados Unidos, sob a presidência da atriz Elizabeth Taylor. Desde então, investiu mais de 550 milhoes de dólares em programas de pesquisa sobre a aids, graças a doações.

A cerimônia é realizada anualmente em Antibes, França, mas foi cancelada neste ano devido à pandemia.