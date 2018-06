Choro é de alegria e superação, diz Neymar após gol e vitória do Brasil

O atacante Neymar disse que as lágrimas dentro de campo após a sofrida vitória do Brasil contra a Costa Rica nesta sexta-feira foram de “alegria, de superação, de garra e vontade de vencer”, e reforçou o objetivo de conquistar o título mundial pela seleção brasileira na Rússia.

Neymar fez o segundo gol da vitória brasileira aos 52 minutos do segundo tempo, em uma partida em que novamente jogou abaixo de seu potencial, assim como no empate por 1 x 1 com a Suíça no estreia do Brasil na Copa.

O atacante do Paris Saint-Germain reclamou de faltas do adversário, se jogou no chão em alguns lances e teve até um pênalti retirado pela arbitragem na segunda etapa após revisão pelo árbitro de vídeo.

“Nem todos sabem o que passei para chegar até aqui, falar até papagaio fala, agora fazer… poucos fazem!!”, disse Neymar em mensagem no Instagram pouco após a partida.

“O choro é de alegria, de superação, de garra e vontade de vencer. Na minha vida as coisas nunca foram fáceis, não seria agora né!!! O sonho continua, sonho não… objetivo!”, acrescentou.

Neymar, que passou por cirurgia no pé direito no começo de março e ficou três meses sem jogar, terminou a mensagem parabenizando seus colegas de equipe.

O primeiro gol do Brasil na partida foi marcado por Philippe Coutinho, aos 46 minutos do segundo tempo, abrindo caminho para a primeira vitória da seleção brasileira na Copa do Mundo da Rússia.

Com o resultado, o Brasil chegou a 4 pontos no Grupo E, um a mais que a Sérvia, que enfrenta a Suíça ainda nesta sexta. A seleção agora definirá o futuro no Mundial em sua última partida da primeira fase, contra a Sérvia, no dia 27.