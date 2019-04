Chocolate combina com carne, foie gras e até bacon. Arrisque

São Paulo – É feriado de Páscoa e só se pensa numa coisa: chocolate. Mas quando a data passa, é comum restar na geladeira de casa um ou outro ovo aberto e muita gente não sabe o que fazer com eles. O pós-Páscoa é também um excelente período para aproveitar os bons preços nas prateleiras.

Se a época está para chocolate, que tal variar acrescentando a deliciosa pasta de cacau à carne?

Mas, chocolate combina com carne? Sim. Quer fazer chocolate com alho? Combina. Quer fazer chocolate com cebola? Combina. Quer fazer chocolate com foie gras? Combina. E não é só esta jornalista que garante isso.

“Chocolate é um dos produtos que mais combina com tudo. Dá para aplicar o ingrediente em muitas coisas além do que já estamos acostumados, e fica bem interessante”, afirma o chef patissier e chocolatier Diego Lozano.

O chef costuma fazer jantares com harmonização de chocolate em todas as etapas. Como entrada, serve uma terrine de foie gras com ganache de chocolate, seguida por uma pasta ou massa feita com calda de chocolate e carne, como entrecôte ou filé mignon, também com calda de chocolate acima de 70% cacau.

Como harmonizar

Obviamente, para garantir o sucesso da combinação, é preciso apostar no produto certo. “Depende do percentual de cacau do chocolate. Quando a gente fala de comida salgada, é necessário trabalhar com um percentual mais alto”, orienta o especialista.

Também existem as origens do chocolate, chamada de terroir. “Cada chocolate, dependendo da região, vai ter um aroma diferenciado. Um pode ter o aroma de tabaco, outro de frutas vermelhas e assim vai. Sabendo escolher o chocolate, dá para harmonizar bem”, diz Lozano.

Até bacon

O cacau e o chocolate são muito mais polivalentes do que se imagina. “Os mexicanos, por exemplo, possuem diversos pratos salgados com chocolate há séculos. Combina muito bem nas receitas de massas, saladas, carnes e muitos outros pratos”, explica Lozano.

Uma tendência atual é o uso no preparo de carnes, especialmente pratos à base de carne suína. “Até mesmo o bacon coberto de chocolate já é servido em vários restaurantes”, complementa Ivan Blumenschein, chocolatier da Nugali Chocolates.

Onde provar

A Steakhouse Sto. Fogo, que tem um conceito de fresh food e casual dinner, acaba de inserir no menu o Mole Poblano, receita típica do México. O prato tem steak de frango, vários tipos de malaguetas e molho de chocolate.

“O brasileiro não possui uma tradição de misturar os sabores doce com salgado nos pratos. Mas esse é um processo dinâmico: a cultura culinária das pessoas está em constante transformação. Com cada vez mais influências de ingredientes e receitas de outros países, está diminuindo esse estranhamento por aqui”, conclui Blumenschein.