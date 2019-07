Chivas lança novo uísque 15 anos e finalizado em barris de conhaque

São Paulo – A Chivas Regal apresentou na última semana o seu novo Chivas XV no Brasil, blend produzido com envelhecimento de 15 anos.

Além dos 15 anos, o novo uísque foi finalizado em barris de conhaque. Os barris foram trazidos diretamente do distrito francês Grande Champagne, região conhecida por uvas de alta qualidade para a produção de conhaques.

A bebida, com esse tratamento em barris selecionados, acaba ganhando interpretação mais aveludada que outros blends da Chivas Regal, sendo ideal para shots e drinks.

O Chivas XV, segundo a marca, ganha destaque com nuances de aromas e sabores adocicados. Pelo olfato é possível identificar notas doces de maçãs vermelhas, geleia artesanal de laranja, mel, canela e uvas passas. Na boca o tom é frutado, de peras cozidas com toques caramelados e biscoito amanteigado. A finaliação é arredondada, com toque final de baunilha.

A ideia da Chivas é atrair o consumidor contemporâneo, mais descontraído e versátil, mas ainda mantendo o peso da tradição do uísque escocês.

Além da garrafa tradicional, com rótulo em tons de prata, há uma versão especial, dourada, de disponibilidade limitada e ideal para datas comemorativas.

Onde encontrar

Drinks & Clubs, por R$259,90.