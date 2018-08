China não permite exibição de filme do ursinho Pooh no país, diz fonte

Los Angeles – O pedido da Walt Disney Co para exibir “Christopher Robin – Um Reencontro Inesquecível”, um filme que conta com o urso amante de mel Pooh, foi negado por autoridades na China, disse nesta terça-feira uma fonte familiar ao assunto.

É incerto o motivo pelo qual o governo chinês negou a entrada do filme. Autoridades chinesas não informam razões para estúdios de Hollywood quando rejeitam seus filmes, disse a fonte.

O governo chinês censurou imagens online do ursinho Pooh após alguns oponentes relacionarem a aparência do urso com a do presidente Xi Jinping e usarem Pooh como um símbolo de resistência.

A China, segundo maior mercado cinematográfico do mundo, também limita o número de filmes estrangeiros autorizados a entrar no país para 34 por ano. O governo tipicamente autoriza blockbusters repletos de ação como “Vingadores: Guerra Infinita” e “Pantera Negra”, dois dos quatro filmes da Disney que foram exibidos na China até o momento neste ano.

O filme da Disney “Uma Dobra no Tempo”, que estreou mundialmente em março, não foi lançado na China. Em “Christopher Robin”, o herói homônimo, agora adulto, se reúne com o amigo de infância Pooh e outros personagens, como o burro Bisonho e Leitão. Os personagens foram criados pelo autor inglês A.A. Milne.