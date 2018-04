China inaugura primeiro parque de atrações em realidade virtual

Pequim – Um parque temático no qual os visitantes combinam as atrações convencionais com sistemas de realidade virtual foi inaugurado na cidade de Guiyang, na China, primeira do país em abrir instalações deste tipo, informou nesta segunda-feira a televisão estatal “CCTV”.

No parque, chamado “Vale Oriental da Ficção Científica”, se promete aos visitantes “uma viagem virtual no espaço e no tempo”, boa parte desta pela utilização de óculos de realidade aumentada.

O parque, situado nos arredores de Guiyang, está dividido em 15 zonas temáticas dedicadas especialmente à ficção científica, onde se recriam viagens espaciais ou encontros com alienígenas.

“Decidimos construir esta instalação porque o mercado atual dos parques é competitivo e homogêneo demais (…), tentamos dar aos consumidores uma experiência completamente diferente com modernas tecnologias”, destacou a CCTV o executivo-chefe do parque, Chen Jianli.

A escolha de Guiyang não é casual, já que a província da qual é capital, Guizhou, passou de ser uma das zonas mais remotas e pobres do país a liderar o desenvolvimento tecnológico em setores como inteligência de dados ou pesquisa espacial (lá fica o maior radiotelescópio do mundo, chamado FAST).

Segundo Chen, o parque não busca só impulsionar o turismo local mas também ajudar os residentes locais a conhecer melhor o desenvolvimento tecnológico do setor que está mudando a economia provincial. EFE