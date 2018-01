Chico Buarque estreia turnê no Rio com ingressos disponíveis

Depois da estreia da sua nova turnê, Caravanas, no Palácio das Artes, em Belo Horizonte, em 13 de dezembro, e breve pausa para as festas de final de ano, o cantor e compositor Chico Buarque inicia temporada de shows no Vivo Rio, a partir desta quinta-feira, 4.

Há ainda alguns ingressos disponíveis para os shows na cidade – em dezembro, foram abertas datas extras no Rio, de 25 a 28 de janeiro e de 1° a 4 de fevereiro.

Na quarta, 3, Chico fez ensaio, com parte dele aberto à imprensa. Para as apresentações no Rio, ele vai manter o mesmo repertório de Belo Horizonte, fazendo pontes entre seu novo disco, Caravanas, e músicas de sua obra, como Minha Embaixada Chegou, Tua Cantiga, Retrato em Branco e Preto e, no bis, Geni e O Zepelim. Depois, a turnê segue para São Paulo.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.