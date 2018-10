Cher e outras famosas pedem que americanos votem em legislativas

Várias mulheres famosas, incluindo as atrizes Julianne Moore e Jodie Foster, e a cantora Cher, pediram aos americanos que votem nas legislativas de 6 de novembro em um vídeo produzido pelo empresário Michael Bloomberg.

Embora o nome de Donald Trump nunca seja mencionado, essa convocação é claramente dirigida aos eleitores, em particular às mulheres, que desejam uma mudança de política no mais alto nível estadual dos Estados Unidos.

Vote “se você não aguenta mais tiroteios nas escolas”, diz Ellen Pompeo, protagonista da série “Grey’s Anatomy”, pedindo uma reforma da legislação sobre armas, à qual Donald Trump se opõe.

No vídeo de um minuto dirigido por Jodie Foster, também é mencionado o respeito pelas liberdades, especialmente a de imprensa. “Se os direitos fundamentais são importantes, vote”, declara a comediante Lily Tomlin.

Nas eleições de meio de mandato, que ocorrerão na próxima terça, será renovada toda a Câmara de Representantes e um terço do Senado do país.

Entre as celebridades que aparecem no vídeo estão Felicity Huffman (“Desperate Housewives”) e Constance Wu (“Crazy Rich Asians”). Também conta com a participação da atriz e cantora de origem venezuelana Lele Pons, que tem mais de 12 milhões de inscritos no YouTube.

O vídeo foi financiado pelo Comitê de Ação Política, ou “Super PAC”, uma plataforma do ex-prefeito de Nova York e bilionário Michael Bloomberg.

O empresário, que planeja se candidatar às eleições presidenciais de 2020, anunciou que apoiará somente os candidatos democratas para as legislativas, depois de ter ajudado candidatos de ambos os partidos, republicanos e democratas, em votações anteriores.

O vídeo desta terça se assemelha a outro divulgado no fim de setembro de 2016, que contou com várias estrelas de Hollywood, incluindo Scarlett Johansson e Robert Downey Jr., em apoio à candidata democrata à Presidência, Hillary Clinton.