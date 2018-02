Cheque assinado por Steve Jobs vai a leilão nos EUA

São Paulo – Um raro objeto autografado por Steve Jobs, cofundador da Apple, será leiloado pela casa de leilões online norte-americana Nate D. Sanders nesta semana com um lance inicial de US$ 20 mil (aproximadamente R$ 65 mil).

O objeto em questão é um cheque de US$ 2 mil que Jobs emitiu para Tina Redse, sua namorada na época, em março de 1988.

O criador de aparelhos que marcaram época como o Macintosh e o iPhone não gostava de dar autógrafos, afirmando que isso tirava o foco do esforço colaborativo da Apple para criar os seus produtos.

Um vídeo famoso que está no YouTube mostra Jobs, em 2006, a princípio se recusando a dar um autógrafo para um fã que está em uma cadeira de rodas.

Em outubro de 2017, uma revista “Newsweek” de 1988 também autografada por Jobs foi leiloada por US$ 50.587 (cerca de R$ 165 mil), recorde para um objeto com a assinatura do excêntrico inventor que morreu em 2011 em decorrência de um câncer no pâncreas.