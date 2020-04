Chefs caseiros agora podem comprar caviar com desconto nos EUA

Há dois meses, a Regalis Foods vendia carne wagyu premium A5 para o restaurante Empellon, do chef Alex Stupak, no centro de Manhattan. Em 15 de março, o Empellon, como todos os restaurantes de Nova York, teve de fechar as portas devido às restrições impostas em meio à pandemia de coronavírus.

A Regalis é reverenciada entre estabelecimentos sofisticados por seus produtos de luxo, como carne wagyu, trufas, caviar, queijo gourmet e cogumelos raros. Os clientes desapareceram da noite para o dia. “Perdemos 99% de todos os negócios”, diz o proprietário Ian Purkayastha. Em 16 de março, ele decidiu vender os estoques diretamente aos consumidores, e com desconto.

“Estamos vendendo essencialmente produtos para chefs caseiros a preços de atacado e, em alguns cenários, até por menos do que isso”, diz Purkayastha. O caranguejo que o chef Daniel Boulud encomendou para seu restaurante de Nova York está agora disponível ao público por US$ 395 a libra (cerca de 450 gramas).

A rede de restaurantes Momofuku comprou um lote de caviar Platinum Osetra e ovas de truta defumada; agora está disponível pela primeira vez para cozinheiros caseiros. O wagyu A5 que antes era destinado ao Empellon está agora esgotado, a US$ 425 por cerca de 4 libras. O wagyu americano custa uma pechincha, entre US$ 15 e US$ 18 por libra; normalmente é vendido por US$ 50 a US$ 60 por libra.