Chef Erick Jacquin estreia canal de gastronomia no YouTube

Famoso por compor o júri do MasterChef Brasil, o chef Erick Jacquin começou a compartilhar suas habilidades culinárias com o público no YouTube. Nesta segunda-feira, 10, ele lançou seu primeiro vídeo de receita com dicas para o jantar do Dia dos Namorados.

A criação e produção do canal ficou por conta da Endemol Shine Brasil, que se uniu ao cozinheiro com base em um dado importante: mais de 68% dos brasileiros com acesso à internet assistem a conteúdos de gastronomia no YouTube, segundo dados da pesquisa YouTube Insights.

Mas não é só de comida que viverá o canal de Jacquin. Ele também vai contar sua trajetória profissional, histórias, apresentar seus amigos, mostrar suas felicidades e até suas decepções.

Reconhecido pela revista Forbes Brasil como uma das 25 mais importantes celebridades do País, Erick Jacquin trabalhou por muitos anos em grandes restaurantes franceses em Paris.

No Brasil, comandou o Le Coq Hardy durante quatro anos e depois assumiu a cozinha do Café Antiqüe, especializado na mais alta gastronomia francesa. Após dez anos morando no Brasil, ele inaugurou a La Brasserie Erick Jacquin.

A proposta do chef é mostrar às pessoas que uma receita aparentemente complicada pode ser muito simples de fazer. Ele acredita que “todo mundo merece comer bem e todo mundo pode aprender a cozinhar”. Informações sobre alta gastronomia e truques culinários também devem compor o canal de Jacquin.