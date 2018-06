Cerimônia de abertura da Copa do Mundo é liderada por Robbie Williams

Moscou – A Rússia declarou aberta a Copa do Mundo nesta quinta-feira com uma cerimônia em Moscou liderada pelo músico britânico Robbie Williams e pela soprano russa Aida Garifullina, com participação do ex-atacante brasileiro Ronaldo.

O show de 15 minutos produzido pelo canal estatal russo Channel One quebrou a tradição de Copas do Mundo, focando em apresentações musicais incluindo composições de Pyotr Tchaikovsky em frente à arquibancadas lotadas no Estádio Luzhniki, o principal de Moscou.

O ex-goleiro Iker Casillas e a modelo russa Natalia Vodianova levaram a taça da Copa ao campo em uma mala Louis Vuitton.

Robbie Williams cantou sucessos como “Let Me Entertain You” e “Rock DJ” acompanhado por dançarinos.

Williams apresentou ainda um dueto com Aida Garifullina, solista da Ópera Estatal de Viena, que entrou no campo sobre um pássaro de fogo, cantando o sucesso “Angels” do cantor britânico.

Após a breve cerimônia, Rússia e Arábia Saudita entraram em campo para a partida inaugural do Mundial.