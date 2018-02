Cerca de 100 blocos puxam foliões neste domingo no Rio

Cerca de 100 blocos fazem a alegria de milhões de foliões hoje (8), segundo dia de carnaval, pelas ruas do Rio Janeiro, com destaque para blocos como o Simpatia é Quase Amor e Afoxé Filhos de Gandhi.

Desfilam ainda neste domingo blocos importantes do carnaval da cidade, como o Cordão do Boitatá, a Banda dos Inválidos, o Bangalafumengá e o Que merda É Essa. O Bangalafumenga é uma fusão do funk com o samba e foi fundado pelo poeta Chacal e os músicos Rodrigo Maranhão e Celso Alvim como resultado de um encontro no Planetário da Gávea entre artistas que se dedicavam à poesia, samba e improvisos.

Já o Simpatia é Quase Amor é um bloco que arrasta os foliões pela orla e surgiu com a bênção do que há de melhor no samba, no carnaval e na cultura carioca. Seus padrinhos são os saudosos Dona Zica da Mangueira e Albino Pinheiro – fundador e líder da Banda de Ipanema. O nome foi inspirado em uma personagem do livro de Aldir Blanc Rua dos Artistas e Arredores – Esmeraldo Simpatia é Quase Amor, que era um fanfarrão e conquistador.

O Afoxé Filhos de Ghandi foi fundado por trabalhadores do Cais do Porto do Rio, por moradores dos bairros da Saúde, Ganboa e arredores, integrantes de religiões de matrizes africanas e também por integrantes do Afoxé Filhos de Gandhy de Salvador (Bahia). A filosofia do grupo é voltada para paz e união entre os povos, assim, seguindo a que foi implantada pelo patrono da entidade, Mahatma Gandhi.

O bloco completa 62 anos este ano. Com trajes brancos e detalhes em azul, os foliões são embalados por melodias que rementem a cânticos como os do Candomblé. O grupo é formado essencialmente por integrantes de religiões de matriz africana.

Programação:

Região central

Cordão do Boitatá Praça XV, Centro Horário: 11h Banda do Bairro de Fátima Praça Presidente Aguirre Cerda, Bairro de Fátima Horário: 10h

Quem nun Guenta Bebe Água Praia dos Tamoios, Paquetá Horário: 12h30

Exagerado Praça Tiradentes, centro Horário: 16h Toca Rauuuul! Praça Tiradentes, Centro Horário: 16h Explosão de Paquetá Praça São Roque, Paquetá Horário: 14h

Banda da Amizade Rua Tadeu Kosciusko, Lapa Horário: 15h

Só Cachaça Rua Nabuco de Freitas, Centro Horário: 16h

Badalo de Santa Teresa Largo das Neves, Santa Teresa Horário: 16h

A Nega Indoidou Rua Alvaro Alvim, Centro Horário: 16h

Banda da Inválidos Rua dos Inválidos, entre Av. Mem de Sá e Henrique Valadares, Centro Horário: 16h30 Turma do Copo Praia José Bonifácio, Paquetá Horário: 17h

Afoxé Filhos de Gandhi Praça da Harmonia, Saúde Horário: 17h

Banda da Conceição Praça Major Valo, Saúde Horário: 17h

Toma Uma Praia da Moreninha, Paquetá Horário: 18h

Zona sul

Bangalafumenga Aterro do Flamengo, entre o Mam e a Marina da Glória, Aterro Horário: 8h

Areia Posto 12, Leblon Horário: 8h

Banda Du Rio Posto 6, Copacabana Horário: 8h

Fanfinha Praça Chaim Weizmann, Botafogo Horário: 9h

Laranjada Samba Clube Rua General Glicério, Laranjeiras Horas: 9h Estilo: Sambas-enredos de todos os tempos

Que Merda É Essa Garcia D´Ávila com Nascimento Silva, Ipanema Horário: 10h

Toco-Xona Praia do Flamengo, 340 (Campo de Terra), Flamengo Horário: 10h

Maresia Enseada de Botafogo, Botafogo Horário: 11h

Folia do Galo Rua Julio de Castilho, esquina com Raul Pompéia, Copacabana, Posto 6 Horário: 13h

Gladiadores de Copacabana Avenida Atlântica, esquina com Rua Constante Ramos, Copacabana Horário: 14h

Simpatia é Quase Amor Teixeira de Melo, Praia, Ipanema Horário: 14h Bloco da Chaleira do Vidigal Av. Delfim Moreira, com Jardim de Alah, Leblon Horário: 14h

Banda do Lidinho Praça do Lido, Copacabana Horário: 15h É Do Pandeiro Praça São Salvador, Laranjeiras Horário: 15h

Fanfarani Praça Chaim Weizmann, Botafogo Horário: 15h

Bambas do Catete Praça do Poeta, Catete Horário: 15h

Choppinho da Paula Freitas Rua Paula Freitas, esquina com Avenida Atlântica Horário: 16h

Cachorro Cansado Praça José de Alencar, Flamengo Horário: 16h

Império da Folia Rua Bento Lisboa,76. Catete Horário: 16h

Banda da Glória Rua da Glória, esquina com Rua Candido Mendes, Glória Horário: 16h

Turbilhão Carioca Parque dos Patins, Lagoa Horário: 15h

Ai Que Vergonha! Avenida Prefeito Mendes de Moraes, em frente ao Hotel Intercontinental, São Conrado Horário: 16h

Coração das Crianças Rua 4, Próximo à Estrada da Gávea, Rocinha Horário: 18h

Grande Tijuca

Thriller Elétrico Praça Barão de Drummond, Vila Isabel Horário: 8h

Quer Swingar Vem Pra Cá Praça Barão de Drummond, Vila Isabel Horário: 9h

Marcha Nerd Praça Xaviuer de Brito, Tijuca Horário: 14h Perereca do Grajaú Praça Edmundo Rego, Grajaú Horário: 16h

Piranhas da Senador Nabuco Praça Barão de Drummond, Vila Isabel Horário: 16h

Balanço do Pinto Rua Pinto de Figueiredo, 26, Tijuca Horário: 17h

Barra, Recreio e Jacarepaguá

Buda da Barra Av. Lucio Costa, em frente ao condomínio Beton, Bondinho da Barra, Barra Horário: 9h

Banda do Recreio Posto 10, Recreio Horário: 13h

Deita, mas não Dorme Rua Caituba, Taquara Horário: 14h

Porre Certo Rua Carimã, esquina com Rua Parintins, Praça Seca Horário: 14h

Só Te Pegando Av. Lúcio Costa, na altura do Posto 5, Barra Horário: 15h

Bloco Quilombo Cafundá Astrogilda Comunidade Quilombo Astrogilda, Vargem Grande Horário: 15h

Grande Méier

Clubinho do Samba Parado em frente ao Imperator – Dias da Cruz 170, Méier Horário: 11h

Vai Tomar no Azul Rua Pernambuco, 874, Engenho de Dentro Horário: 15h

Chega Mais Rua Padre Manoel da Nóbrega, Piedade Horário: 15h30

Zona norte

Raízes da Vila da Penha Rua São João Gualberto, Vila da Penha Horário: 13h

Fome Zero Rua Dagmar da Fonseca, Madureira Horário: 14h

Alegria de Quintino Rua Olina, 19, Quintino Horário: 14h

Vem Comigo da Vila Kosmos Rua Itacambira, esquina com Avenida Meriti, Vila Kosmos Horário: 14h

Birita, mas num Cai Bar do Julio Fragoso, Madureira Horário: 15h

Banda da Penha Largo da Rua Couto, Penha Horário: 16h

Bloco dos Palhacinhos Estrada do Quitungo, 1221, Brás de Pina Horário: 16h

Xodó da Piedade Rua Silvana, esquina com Rua Mario Carpenter, Piedade Horário: 16h

Amigos da Equina de Madureira – Fla Esquina Praça de Magno, Madureira Horário: 16h

Bonecas Deslumbradas de Olaria Rua Conselheiro Paulino, 567, Olaria Horário: 16h

Boi de Anchieta Praça Nazaré, Anchieta Horário: 16h

Cantinho do Urubu Estrada da Portela, em frente ao número 350, Madureira Horário: 20h

Ilha do Governador

Vermelho e Branco da Z-10 Praça São Pedro, Cacuia Horário: 9h

Cabrito Mamador Rua São Sebastião Horário: 10h

Bloco do Pente Praça dos Bancários, Ilha do Governador Horário: 16h

Zona oeste

Vem Que Eu Te Abraço Rua da Caridade, 116,, Padre Miguel Horário: 12h

10+ Malandros Rua Bela Flor, 52, Bangu Horário: 11h

Alegria de Palmares Bar do Jacó, Jardim Palmares Horário: 15h

Queima de Bangu Rua Agrícola, esquina com Rua Francisco Real, Bangu Horário: 16h

Caldeirão do Coqueiro Praça do Coqueiro, Santíssimo Horário: 16h

Queima de Bangu Rua Agrícola, esquina com Rua Francisco Real, Bangu Horário: 16h

Bloco da Coroinha Rua Barros de Alarcão – Praça São Pedro, Pedra de Guaratiba Horário: 17h

Bafo do Peru Rua Tapiranga (Largo), Padre Miguel Horário: 17h

Mau Mau de Bangu Rua Acanto, esquina com rua Ajuará, Bangu Horário: 17h

Bloco do Boi Só Falta Você Rua Barros de Alarcão – Praça São Pedro, Pedra de Guaratiba Horário: 18h

Virilha de Minhoca Rua Fonseca, 1078, Bangu Horário: 18h

Confetes e Serpentinas Praça Dr. Raul Capello Barrozom Pedra de Guaratiba Horário: 19h

Mocidade de Santíssimo Rua Augusto Brandão, Santíssimo Horário: 19h

Bloco Boêmios do Catruz Praça Dr. Raul Capello Barrozo, Pedra de Guaratiba Horário: 21h

