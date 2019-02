CCBB prepara mostra Ingmar Bergman de cinema

São Paulo – O Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) promove, em maio, uma das mais completas retrospectivas já organizadas sobre a obra do cineasta sueco Ingmar Bergman. Ao todo, serão 51 filmes do diretor, contemplando todas as fases, incluindo filmes menos conhecidos do começo de sua carreira cinematográfica nos anos 40. Até Liv Ullman, ex-mulher do diretor, dará as caras por aqui.

É uma boa chance para ver (ou rever) os clássicos O Sétimo Selo (1957), Morangos Silvestres (1957), a famosa Trilogia do Silêncio (O Silêncio, Luz de Inverno e Através do Espelho), além de Gritos e Sussurros (1972) e Cenas de um Casamento (1973). Aos fãs mais dedicados também estará disponível um curso de oito aulas com o jornalista e crítico de cinema Sérgio Rizzo.

A mostra começa no Rio de Janeiro no próximo dia 8 e segue até 15 de junho. Em seguida é a vez de São Paulo, com exibição dos filmes entre os dias 13 de junho e 15 de julho. A mostra passa ainda por Brasília, de 19 de junho a 22 de julho. Tempo mais que suficiente para conhecer melhor o trabalho de Bergman, considerado pelo norte-americano Woody Allen o maior cineasta que o mundo já viu.

O que: Mostra Ingman Bergman

Quando: De 8 de maio a 10 de junho

Onde: Rua Primeiro de Março, 66 – Rio de Janeiro

Quanto: R$ 6