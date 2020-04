CCBB disponibiliza online conteúdos de exposição sobre Egito Antigo

Iniciada em fevereiro e vista por mais de 1,5 milhão de pessoas, a exposição “Egito Antigo: Do Cotidiano à Eternidade”, no Centro Cultural Banco do Brasil em São Paulo, prometia atrair outro milhão de pessoas até maio, mas a pandemia do novo coronavírus obrigou o museu a alterar seus planos.

Assim como outros museus, o CCBB fechou temporariamente as portas em 14 de março, de modo a contribuir com a quarentena e evitar a aglomeração de pessoas.

Agora, para permitir que o público continue a ter acesso à exposição, o CCBB São Paulo disponibilizou uma série de conteúdos online gratuitos, de modo a levar parte da mostra para dentro de casa.

Confira os conteúdos disponíveis:

Palestra com o curador da exposição, Pieter Tjabbes

A palestra de Tjabbes, gravada em 3 de abril, explica aspectos de montagem da mostra, curiosidades dos bastidores e elenca os destaques entre as 140 obras vindas diretamente do Museo Egizio de Turim, na Itália – segundo maior em acervo de cultura egípcia do mundo.

Acesse aqui o vídeo da exposição e os slides usados aqui.

Catálogo oficial da exposição

Nele, é possível entender de forma ainda mais aprofundada os aspectos da civilização egípcia apresentados na mostra e como eles se relacionam. Acesse aqui. Também há conteúdo próprio para crianças e educadores aqui. Para aqueles que necessitam de recursos de acessibilidade, há audiodescrição, audioguia e roteiro em Libras da mostra aqui.

Passeio virtual pelo CCBB São Paulo

Via Google Arts & Culture, é possível fazer um passeio virtual pelo prédio histórico do centro de São Paulo, construído em 1901. Acesse aqui.

Curso online e tour virtual

O CCBB reuniu o curso online gratuito “As Pirâmides de Gizé: Arte Antiga do Egito e Arqueologia”, promovido pela Universidade Harvard e um tour virtual pelas pirâmides egípcias.