Caxumba tira Richarlison da partida entre Brasil e Paraguai

O atacante Richarlison está fora do duelo entre Brasil e Paraguai, nesta quinta-feira em Porto Alegre pelas quartas de final da Copa América, por estar com caxumba o que obriga a seleção a vacinar todos seus jogadores por temor de contágio.

O Brasil vai disputar a vaga nas semifinais com os paraguaios com uma equipe muito ofensiva, liderada no ataque pelo trio formado por Gabriel Jesus, Roberto Firmino e Everton, diante um Paraguai que encerrou sua participação na fase de grupos sem conseguir uma vitória.

Richarlison, que jogou os dois primeiros jogos do torneio, mas saiu da equipe contra o Peru e era cogitado para estar no banco contra o Paraguai – “foi diagnosticado com um quadro de caxumba”, informou a seleção brasileira. “O tratamento requer repouso absoluto, medicação e isolamento do grupo, por conta do risco de transmissão da doença”, acrescenta o comunicado. “Por recomendação médica a delegação brasileira será vacinada depois do jogo”, contra os paraguaios, diz a nota.

O Brasil chega às quartas de final como grande favorito a avançar às semifinais e dar sequência a sua luta pela conquista de sua nona Copa América.

As quartas de final prosseguem na sexta-feira com o jogo entre Argentina e Venezuela, no Rio de Janeiro, e o duelo que vai colocar frente a frente a poderosa Colômbia, com sua campanha 100%, e o atual bicampeão da América, o Chile, em São Paulo. No sábado, Uruguai e Peru vão definir o último semifinalista do torneio.

Como assistir aos jogos da Copa América

A partida entre Brasil e Paraguai tem início às 21h30 e será transmitida ao vivo pela TV Globo e Rede Bandeirantes, na televisão aberta. Nos canais fechados, o jogo pode ser visto pelo SporTV. Os lances também serão divulgados em aplicativos e sites, com cobertura em tempo real.

Caxumba

Essa não é a primeira vez que um jogador da seleção brasileira contrai a doença. Neymar desfalcou o Barcelona em 2015 porque também contraiu caxumba.

Caxumba é uma doença causada por vírus. A principal característica é o aumento das glândulas salivares próximas ao ouvido. O contágio se dá por meio de gotículas de saliva. Os principais sintomas são fraqueza, febre, calafrios, dores de cabeça e musculares. A pessoa infectada deve ficar isolada para evitar a transmissão da doença. A indicação médica é que todas as pessoas que tiveram contato com a pessoa infectada deve ser vacinada.

(com AFP e Agência Brasil)