Cate Blanchett recebe prêmio por trabalho com direitos humanos

DAVOS, Suíça – A estrela de cinema Cate Blanchett, o cantor e compositor Elton John e o ator de Bollywood Shah Rukh Khan receberam prêmios no Fórum Econômico Mundial em Davos nesta segunda-feira por seu trabalho de conscientização sobre questões de direitos humanos.

Blanchett, uma australiana, recebeu um Crystal Award pelo seu trabalho com pessoas que deixaram suas casas. O cantor e compositor inglês John recebeu o seu em razão de seu trabalho com a sua fundação de Aids. O do indiano Khan foi em reconhecimento ao seu trabalho de defesa dos direitos de crianças e mulheres na Índia.

O Crystal Award é dado pelo FEM a artistas que fazem uma mudança positiva na sociedade.

O prêmio foi apresentado em uma cerimônia na vila de Davos, nos Alpes Suícos, onde alguns dos maiores líderes e executivos mundiais começaram a se reunir para a reunião anual.

Blanchett, que ganhou dois Oscars, foi nomeada embaixadora da boa vontade da Acnur, a agência de refugiados da Organização das Nações Unidas (ONU), em maio de 2016. Como parte de seu papel, a atriz viajou ao Líbano e à Jordânia para conhecer refugiados desabrigados pelo conflito sírio.

Ela alertou sobre as consequências caso não fosse feito mais para ajudar pessoas que foram forçadas a deixar suas casas.

“Gerações perdidas de crianças sem educação, deslocadas e desabrigadas não apenas representam uma vasta perda de potencial, mas também uma ameaça à futura segurança global e prosperidade”, disse ela.

Mais de um milhão de pessoas deixaram partes da África e do Oriente Médio em direção à Europa nos últimos anos.

(Por Alexis Akwagyiram)