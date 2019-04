Castelo de Game of Thrones está a venda por R$ 2,6 milhões

Parte do castelo Gosford, usado em Game of Thrones para retratar o palácio de Riverrun, está a venda por 650 mil dólares (o equivalente a R$ 2,6 milhões). As informações são do site Insider.

O imóvel foi construído no século 19, na Irlanda do Norte, e não só já foi um hotel como também acomodou tropas da 2ª Guerra Mundial e prisioneiros de guerra. Com 15 cômodos de luxo, apenas a parte com seis deles está sendo vendida.

Em Game of Thrones, o castelo foi usado na 6ª temporada como a casa da infância de Catelyn Stark (Michelle Fairley) – mãe de Bran (Isaac Hempstead-Wright), Robb (Richard Madden), Arya (Maisie Williams) e Sansa (Sophie Turner) Stark.

Veja abaixo a cena em que os soldados de Lannister cercam o castelo de Riverrun: