Casillas vai carregar taça na cerimônia de abertura da Copa do Mundo

Moscou – A Fifa anunciou nesta quarta-feira que o goleiro espanhol Iker Casillas será um dos participantes da cerimônia de abertura da Copa do Mundo de 2018, que acontecerá amanhã no estádio Luzhniki, em Moscou.

Casillas, que estará acompanhado da modelo russa Natalia Vodianova, será o encarregado de levar o troféu do torneio a campo minutos antes do apito inicial do duelo entre Rússia e Arábia Saudita, partida que abre a competição.

O goleiro do Porto é campeão mundial de 2010 e está na Rússia para comentar a competição para uma televisão mexicana. Além disso, dará uma palestra na Universidade Estatal de Moscou, onde vai se reunir com Xavi Hernández, seu ex-companheiro de seleção.

A cerimônia de abertura também contará com a presença de Ronaldo. A participação de Pelé ainda não está confirmada por causa de problemas de saúde.