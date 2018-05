Casamento de Príncipe Harry e Meghan Markle quebrou tradições

São Paulo – O príncipe Harry, sexto na linha de sucessão ao trono britânico, se casou na manhã deste sábado, 19, com a atriz norte-americana Meghan Markle em uma cerimônia na Capela St. George, em Windsor, localizada a cerca de 42 quilômetros de Londres.

Com o casamento repleto de personalidades como David e Victoria Beckham, George e Amal Clooney e o cantor Elton John, a celebração foi marcada por quebra de tradições históricas em casamentos reais.

A começar pelo vestido utilizado por Meghan, desenhado pela diretora artística da marca francesa Givenchy,a cerimônia teve um tom menos formal do que os últimos casamentos realizados dentro da família real britânica.

Entre os momentos marcantes estão o sermão do pastor norte-americano Michael Curry e o coral Kingdom Choir, que cantou uma versão emocionante da música Stand By Me, de Ben E. King.

Com o pai de Meghan incapacitado de participar da cerimônia de casamento por questões de saúde, coube ao príncipe Charles, pai de Harry, levar Markle até o altar. Pela primeira vez em um casamento real, o acompanhante da noiva não a “entregou” ao noivo. Perto do altar, Charles se retirou e Meghan foi sozinha até ser recebida por Harry.

Após a fase inicial da cerimônia, em que o arcebispo da Cantuária Justin Welby abriu os trabalhos e leu os votos iniciais do casal, foi a vez do pastor norte-americano Michael Curry dar um poderoso sermão em que citou o amor como a principal forma de acabar com os problemas do mundo.

Primeira vez que um membro da congregação dos Estados Unidos da Igreja Anglicana participa de um casamento real, Curry citou o pastor norte-americano Martin Luther King Jr. em diversos ponto do sermão e chegou a fazer a realeza britânica rir durante sua fala.