Casamento de Harry e Meghan será em maio, no Castelo de Windsor

Londres – O príncipe Harry e a atriz americana Meghan Markle se casarão na Capela de São Jorge, no Castelo de Windsor (a oeste de Londres), em maio do ano que vem, informou o Palácio de Kensington nesta terça-feira.

O templo, de estilo gótico, que data do século XV e tem capacidade para 800 pessoas, fica na parte mais baixa do castelo, onde a rainha Elizabeth II e o marido, o duque de Edimburgo, passam longas temporadas.

De acordo com o Palácio, o casal, que anunciou ontem o noivado, terá o primeiro compromisso oficial junto na cidade inglesa de Nottingham na próxima sexta-feira.

“Como para todos os membros da família real, Windsor é um lugar muito especial para o príncipe Harry. Ele e Meghan Markle passaram temporadas regulares lá durante o último ano e meio”, revelou o comunicado divulgado pelo Palácio.

Segundo a nota, o casal está muito feliz de esse ser o lugar onde eles começarão a vida juntos. Ainda conforme o texto, a família real vai arcar com as despesas do casório, incluindo cerimônia religiosa, música, decoração e festa.

Segundo a imprensa britânica, a Capela de São Jorge é uma alternativa mais íntima para a celebração da união se comparada à Abadia de Westminster, em Londres, com capacidade para 2 mil pessoas e onde o príncipe Willian e Kate Middleton se casaram, em abril de 2011.

Esse local já foi palco do batizado de Harry, em 1984, da bênção religiosa do pai dele e do irmão, Charles, e Camilla, em 2005, e do casamento do tio mais novo dos príncipes, Edward, e Sophie Rhys-Jones

Harry, de 33 anos, e Meghan, de 36, se conheceram em maio de 2016, no Canadá. Depois da união formal, ela receberá o título de Sua Alteza Real e é provável que a rainha Elizabeth II conceda ao seu neto algum título de nobreza para compartilhar com a futura esposa.

No Twitter, o Palácio de Kensington anunciou hoje que o príncipe e Meghan participarão na próxima sexta de uma feira beneficente organizada pelo Terrence Higgins Trust, onde se reunirão com representantes de organizações que apoiam pessoas com Aids.