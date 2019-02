Casamento de Ashton Kutcher e Demi Moore estaria abalado

Nova York – A união de seis anos de Ashton Kutcher e Demi Moore pode estar chegando ao fim, se as mensagens deles no Twitter são alguma indicação. Depois de reportagens em tablóides sobre a infidelidade do ator, os Tweets dos dois, que geralmente são muito amorosos, passaram a ser mais secos.

Moore, por exemplo, citou um filósofo grego em uma mensagem sobre as falhas de um homem, disse que estava “transparente” e contou que tentava achar a luz que havia perdido.

O casal também passou separado seu aniversário de 6 anos de casamento, no dia 24. Ele estava em San Diego com o amigo Danny Masterson, de “That ’70s Show”, enquanto ela promovia o curta-metragem “Five”, que rodou para a emissora de TV Lifetime.