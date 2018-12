Carne de avestruz é saborosa, macia e saudável para o churrasco

A carne de avestruz já foi muito reverenciada no Brasil, mas, há cerca de dez anos, a falta de cuidado e de responsabilidade com a criação e a administração financeira de algumas fazendas afundaram boa parte dos investidores e, com eles, a produção da ave quase desapareceu no País.

Recentemente, apoiada nas propriedades nutricionais da carne, a Strut Alimentos fez ressurgir a atividade e passou a cuidar com afinco de mais de 3.500 animais em diversos estágios de vida. Localizado na Fazenda Chapadão, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, o criatório já conta com mais de mil reprodutores e realiza abates programados de cerca de 110 aves por mês. “E a demanda vem crescendo em função da abertura de novos redes comerciais para venda do produto”, explica Jader Ribeiro, gerente da marca.

Carne magra

Originário da África, o avestruz possui a carne vermelha rica em proteínas semelhante à bovina, no entanto, é extremamente magra, com baixos teores de colesterol e menos gorduras que a carne de boi, porco ou frango, por exemplo.

Cortes

Basicamente, a carne sem osso do avestruz vem da coxa, de onde são produzidos alcatra, bife de filé, filé mignon, iscas e até medalhão. Os cortes com osso são o pescoço, a asa e a coxa da asa, Sambiquira e Tulipa, também conhecida como costela do avestruz, corte semelhante ao carré de cordeiro). Ainda existem os miúdos, como fígado, coração e moela, que pesa aproximadamente 400g por animal.

Modo de preparo

O modo de preparo da carne de avestruz é o básico grelhado. É perfeita para o churrasco pela rapidez que a carne atinge o ponto ideal, mas também pode-se usar a frigideira. Por ter pouca gordura, o melhor é servi-la levemente mal-passada e temperada com sal. Legumes salteados, purês ou simplesmente molho chimichurri são boas pedidas para acompanhar.

Sabor e cor

A carne é muito saborosa, lembra a carne bovina, levemente adocicada e, por conter alto nível de ferro em sua composição (o dobro da bovina), deixa um agradável gosto terroso no paladar. “Temos investido em parcerias com festivais gastronômicos, eventos culinários e churrascadas para tornar o produto ainda mais conhecido”, explica Jader. O chef Willian Peters apresentou a moela do avestruz em um festival gastronômico no interior do Mato Grosso do Sul que deu o que falar. Os assadores Guilherme Gomes, conhecido como Tanaka Gaúcho, e Caio Garutti também se destacam nos preparos em eventos da região Sudeste.

Onde comprar e comer

Em São Paulo, redes como Carrefour e Pão de Açúcar já comercializam os produtos embalados e congelados, além dos pontos já tradicionais no segmento de carnes especiais, como a Casa Santa Luzia, o Empório Santa Maria e o Porco Feliz. Os preços variam de R$ 23/kg a tulipa a R$ 40/kg o filé mignon, em média.

No Freddy Restaurante, em São Paulo, por exemplo, o Steak ao molho de manteiga e pimenta verde com batata gratinada sai por R$ 95. No Chef Rouge, também na capital paulista, o menu executivo sazonal com couvert, entrada e principal tem Avestruz com purê de abóbora por R$88 reais.

SERVIÇO

Strut