Carnaval tem atrações para todos os públicos em Salvador

A segunda-feira do carnaval da diversidade em Salvador tem festa garantida para todos os públicos. As atrações para crianças começam cedo. Às 14h, tem início o desfile do Bloco Infantil Mangueirinhas no Circuito Cajazeiras. O Circuito de Batatinha atrai para o Bloco da Capoeira os praticantes da arte. Os fãs de reggae podem curtir a folia no Skar Reggae e os de samba, no Não Deixe o Samba Acabar. As Transformistas saem no Circuito Contrafluxo.

Filhos e Filhas de Gandhy, Me abraça,Trio Armandinho Dodô e Osmar, Tchan/Praieiros e Baby do Brasil marcam presença no Circuito Dodô.

O camarote gratuito do Carnaval Democrático da Skol traz Nego do Borel na programação.

Confira a programação do carnaval de Salvador nesta segunda (12):Circuito Batatinha 15h – Pulando e brincando

15h15 – Ibéji -Afro

16h – Filhos de Korin Efan

16h15 – Tambores e Cores

16h30 – Alabê

16h45 – Expressão Negra

17h – Afrobogum

17h15 – Laroyê Arriba

17h30 – Insabá Mazá

17h45 Bloco da Capoeira

18h – Skar Reggae

18h15 – Filhos de Jhá

18h30 – Bombocado

18h45 – Não deixe o samba acabar

19h – Mania de Sambar

19h15 – Afoxé Òmó Ízó

19h30 – Afoxé Baba Afomã

19h45 – Povo de Santo

Palco Boca do Rio

19h – Filhos de Jorge

20h30 – Diamba

22h – Pedro Pondé

23h30 – Gerônimo

1h30 – Márcio Mello

Circuito Cajazeiras

14h – Bloco Infantil Mangueirinhas

19h – João de Barro

20h30 – Paulinho Boca

22h – Vanera e Banda

23h30 – Deny

1h30 – Cantafro

Circuito Contrafluxo

Filhos de Ogun de Ronda

Filhos de Omolum

As Transformistas

Boka Louka

Amigos de Cajá

As Kuviteiras

Alerta Mente Negra

Tomalira

Conexão Tribal

Kayala da Bahia

Aspiral do Reggae

Ókánbí

Dandara

Corisco

Araiyê

Bloco Bom Demais

Circuito Dodô

15h – Minitrio Putito Rex

15h30 – Trio Independente Parangolé

16h – Camaleão

16h45 – Filhos de Gandhy

17h15 – Filhas de Gandhy

17h30 – Meu e Seu

18h – Me abraça

18h30 – Trio Armandinho Dodô e Osmar

19h – Crocodilo

19h30 – Tchan/Praieiros

19h45 – Largadinho (sem cordas)

20h15 – Projeto Vem Sambar do Carnaval de Salvador

20h30 – Cortejo Afro

21h – Trio Independente BT – Baby do Brasil

21h15 – Ecológico Meio Ambiente (sem cordas)

21h30 – Trio Independente BT – Paulinho Boca

21h45 – Muzenza

22h15 – Malê Debalê

22h45h – Bloco Pipocão

23h30 – Trio Independente BT – Gilmelândia

Palco Itapuã

19h – Cultura Popular

20h30 – Virgilio

22h – Três na Folia

23h30 – Val Macambira

1h30 – Márcia Freire

Palco Liberdade

19h – Fabrício Pancadinha

20h30 – Gereba

22h – Carlos Pitta

23h30 – Aro 7

1h30 – Robson Ribeiro

Palco Mestre Bimba

10h – Balãozinho

13h – Bloco As Nordestinas

15h – Bloco Quase Perfeito

16h – Arrastão dos Piratas

16h – Bloco Seilá Yes

17h – Banda Nova República

18h – Swing e Marotos

19h – Cheio de Charme

20h – Bloco Biribada

22h – Segue o Fluxo

Circuito Osmar

10h – Commanche – Erê

10h30 – Folia de Erê

11h – Didá

12h – Celebração na Palma da Mão

13h30 – Trio Independente BT – Lá Furia

13h45 – Trio Independente Duas Medidas

14h15 As Muquiranas

14h45 – Trio Independente Denny

15h – Trio Independente Sarajane

15h15 – Mudança do Garcia

16h15 – Trio Independente do Kannário

16h30 – Bola Cheia

17h – É com esse que eu vou

17h15 – Projeto Especial Respeite as Minas

17h30 – Trio Independente Léo Santana

17h45 – Projeto Especial Sambô

18h – Trio Independente Daniel Vieira

18h15 – 100 Censura

18h30 – Ilê Aiyê

19h30 – Blocão da Liberdade

19h45 – Mundo Negro

20h15 – Four Days

21h15 – Ijexá da Bahia

21h45 – Com Todo Gás

22h15 – Sambaterramar (sem corda)

22h30 – Trio Independente Hiaguinho

Palco do Rock

17h – Divinora

18h – Radioquatro

19h – Awaking

20h – Jato Invisível

21h – Arcantis

22 – Bahavior

23h – The Cross

00h – Pastel de Miolos

1h – Indominus

2h – Banda Desafio Urbano

Palco Multicultural

19h – Makonnem Tafari e Nova Saga

20h30 – Peu Alves

22h – Cativeiro (sujeito a alteração)

23h30 – Rael da Rima

Palco Pau da Lima

16h – As Unicórnias

19h – Forró do Tico

20h30 – Mauro Digorest

22h – Ellaine Fernandes

23h30 – Banda Demoró

1h30 – Irmanada

Palco Periperi

Magary Lord

Mosiah

Diego Moraes

Dan Miranda

Banda Miskuta

Palco Plataforma

Banda Ayê

Eletricaz

Márcia Castro

Chav do Arrocha

Banda Os Turunas

Circuito Projeto Por do Sol

Áttooxxá

Palco Terreiro do Samba

Tribo Samba

Sou do Samba

Samboleiros

Roque Bentequê

Oz Pintaz

Palco Torre de Djs – Farol da Barra

Gabriel Boni Bouzon