Carnaval de rua de São Paulo terá 43 blocos neste domingo

Pelo menos 45 blocos farão a folia para os carnavalescos na cidade de São Paulo hoje (11). O destaque vai para o megabloco do cantor Sidney Magal, na Praça da República, para o qual são esperadas de 20 mil a 50 mil pessoas. No repertório, músicas bregas.

Na Avenida 23 de Maio, quem anima os foliões é o bloco Domingo Ela não Vai, que promove a música brasileira, principalmente o axé. No bairro de Pinheiros, quem faz a festa é o tradicional e familiar Jegue Elétrico, que há 18 anos leva às ruas marchinhas autorais, politizadas e bem humoradas.

No Palco do Anhangabaú tocam MC Carol e Heavy Baile.

No Sambódromo do Anhembi, desfilam oito escolas de samba do Grupo de Acesso, que promove duas agremiações para o desfile principal em 2019. Este ano, duas tradicionais escolas paulistanas, grandes campeãs do passado, lutam para voltar à elite: a Nenê de Vila Matilde, que caiu no ano passado, e a Camisa Verde e Branco.

Blocos que saem às ruas neste domingo:

Palco do Anhangabaú (11h às 23h) – Viaduto do Chá, 10: MC Carol e Heavy Baile

9h: Urubózinho – Largo da Matriz de Nossa Senhora do Ó, 215 (Freguesia do Ó)

10h: Bloquinho da Vila – Praça Damásio Paulo (Vila Mariana)

10h: Bloquinho Gente Miúda – Avenida Prof. Alfonso Bovero, 546 (Perdizes)

11h: Baco do Parangolé – Rua Nicolau Gagliardi (Pinheiros)

11h: Bloco Domingo Ela não Vai – 23 de maio – Viaduto Santa Generosa (Paraíso)

12h: Masao Folia – Avenida Masao Watanabe, 210 (Casa Verde)

12h: Bregsnice – Praça da República (Campos Elísios)

12h: Bagre de New Jazz – Rua Fidalga (Pinheiros)

12h: Bloco Urubó – Largo da Matriz de Nossa Senhora do Ó, 215 (Freguesia do Ó)

13h: Bloco Samba do Seu Zé – Praça Dom José Gaspar (República)

13h: Bloco Vou de Táxi (Sunday Jr) – Avenida Brigadeiro Faria Lima, 64 (Pinheiros)

13h: Bloco Lupulolelé – Rua Barra Funda (Consolação)

13h: Cordão do Triunfo – Rua do Triunfo (Santa Efigênia)

13h: Vem ku nóis ó – Praça Largo da Matriz Velha (Freguesia do Ó)

14h: Tipsy Bloco da Saturação – Largo da Batata (Pinheiros)

14h: Cordão Etílico Carnavalesco Amigos Pratododia – Rua Barra Funda, 34 (Barra Funda)

14h: Bloco Jegue Elétrico SP – Rua Lisboa (Pinheiros)

14h: Bloco Let’s Block – Rua Harmonia, 354 (Vila Madalena)

14h: Bloco Libertinagem – Praça Professor Resende Puech (Pinheiros)

14h: Bloco Madalena – Avenida Brigadeiro Faria Lima, 64 (Pinheiros)

14h: Bloco 100% Comunidade Iracema – Rua dos Morgados (Brasilândia)

14h: Bloco Afro Ilú Obá de Min – Rua Barão de Piracicaba (Casa Verde)

14h: Bloco do Hercu’ – Rua Ignacio Limas, 14 (Jardim Herculano)

14h: Bloco Sem saída – Avenida Professor Alfonso Bovero, 546 (Pompéia)

14h: Bloco Bastardo – Rua João Moura, 727 (Pinheiros)

14h: Grupo Maracatu Bloco de Pedra – Rua Cipriano Juca (Jardin da Bandeiras)

15h: Carnaval de rua do Jardim dos Álamos – Rua Henrique Roschel Christi (Jardim dos Álamos)

15h: Bloco Carnavalesco Os Piores – Rua Conselheiro Carrão esquina com a Rua Major Diogo (Bela Vista)

15h: Bloco do Desmanche – 23 de maio – Viaduto Santa Generosa (Paraíso)

15h: Bloco do Gleubs – Rua Jacinto Pereira, 172 (Jardim Panamericano Jaraguá)

16h: Amigos da Praça – Praça Júlio Cezar de Campos (Parelheiros)

16h: As Coleguinhas – Areias Alvas’, 287 (Jardim das Flores)

16h: Bloco Canal 7 – Avenida Dr. Sylvio de Campos (Perus)

16h: Bloco Partideiros do Maria Zélia – Rua José Pinheiro Bezerra, 100 (Brás)

16h: Bloco do Sidney Magal – Praça da República (Campos Elisios)

16h: Bloco Nega Veia – Rua Delias de Souza Reis, 25 (Jardim Duprat)

16h: Brasafro tô na rua – Praça Dom José Gaspar – Praça Rosevelt

16h: Chá Rouge (Ex Chá Rouge ) – 23 de maio – Viaduto Santa Generosa (Paraíso)

16h: Espício Geral – Rua General Jardim (Vila Buarque)

16h: Galera da Rampa – Rua Renato da Cunha, 29 (Jardim Guarujá)

16h: Kuringa Movimento Cultural Afro Bantu Paulista – Rua Ruiva, 90 (Brasilândia)

16h: Na manha do gato – Rua Barão de Tatuí (Vila Buarque)

16h: Quero morrer amigo da Amy Winehouse – Praça Dom Orione (República)

16h: Saia de Chita – Rua Tucuna, 1.150 (Pompéia)

16h: Viemo do Egyto – Largo do Paissandu (centro)

Escolas de Samba do Grupo de Acesso (Sambódromo do Anhembi):

21h: Barroca Zona Sul

22h: Leandro de Itaquera

23h: Nenê de Vila Matilde

0h: Colorado do Brás

1h: Camisa Verde e Branco

2h: Águia de Ouro

3h: Pérola Negra

4h: Imperador do Ipiranga