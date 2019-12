Carnaval belga sai da lista de patrimônio da Unesco por antissemitismo

Bogotá — O Comitê Intergovernamental para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial da Unesco retirou nesta sexta-feira (13), de sua lista de patrimônio cultural o Carnaval de Aalst, na Bélgica, por manifestações xenofóbicas e antissemitas.

“A pedido da Secretaria da Unesco, o Comitê apoiou sua decisão de que as repetições recorrentes de representações racistas e anti-semitas observadas no Carnaval são incompatíveis com a Convenção de 2003 para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural da Humanidade”, afirmou a Unesco, em comunicado.

Da mesma forma, destaca que essas expressões devem cumprir os “imperativos de respeito mútuo entre comunidades, grupos e indivíduos”.

“A Unesco é fiel aos seus princípios fundamentais de dignidade, igualdade e respeito mútuo entre os povos e condena qualquer forma de racismo, antissemitismo e xenofobia”, acrescentou a informação.

O Carnaval de Aalst, uma cidade na província belga de Flandres Oriental, havia sido inscrito na Lista Representativa do Patrimônio Cultural Imaterial em 2010.

O embaixador de Israel na Colômbia, Christian Cantor, agradeceu a decisão dos países-membros do Comitê, considerando ter sido enviada uma “forte mensagem” de que essas expressões racistas e antissemitas não se encaixam no “mundo cultural, pois são fortes e ofensivas”.