Cardápio de verão

Ici Brasserie

Rua Bela Cintra, 2.203, Jardim Paulista, São Paulo, (11) 2883-5063, e mais três unidades.

Conhecida pela proposta informal e pela extensa carta de cervejas, a casa de inspiração francesa dispõe de quatro unidades em São Paulo e é liderada pelo cozinheiro Marcelo Tanus em parceria com o chef Benny Novak.

Para aplacar os anseios dos 99% que ainda sentem culpa pelos excessos do fim de ano, a dupla incluiu no cardápio duas saladas, a tradicional niçoise, feita com mix de folhas, atum, tomate-cereja, vagem e ovo mollet empanado, entre outros itens (R$ 69), e a que junta mix de folhas, tomate-cereja, mini alho-poró, ovo mollet, trigo, carne de pato frita e crocante, tamarindo e avocado (R$ 62).

O sanduíche de copa com rémoulade de repolho com maçã verde, raiz forte e mostarda (R$ 42) e o carré de porco grelhado com batata cozida e cebolinha tostada (R$ 67) são mais duas bem-vindas novidades.

La Macca

Rua Haddock Lobo, 1589, Cerqueira César, São Paulo, (11) 3061-9049.

Em constante mudança, o cardápio deste bem localizado restaurante ganhou quinze novidades para o verão. Duas delas são os mexilhões cozidos no vinho branco com molho de tomate (R$ 79) e os anéis de lula empanados, servidos com molho tártaro (R$ 54).

Frutos do mar incrementam também o novo nhoque, que ganha a companhia de lula ao pomodoro. O cappelletti de abobrinha com camarões e molho curry custa R$ 68.

O mil folhas com creme de baunilha (R$ 25) e o ravioli com recheio de creme de laranja, servido com gelato de baunilha (R$ 32), se destacam entre as sobremesas.

Bistrot de Paris

Rua Augusta, 2542, Jardim Paulista, São Paulo, (11) 3063-1675.

Nos fundos de uma aprazível viela perpendicular à Rua Augusta, o restaurante do chef francês Alain Poletto se mantém a salvo do corre-corre da região.

As novidades mais chamativas da temporada são as vieiras sobre massa de tinta de lula, acompanhadas de bottarga, gratin de abóbora, champignon e molho beurre blanc (R$ 132), e o pargo grelhado, servido com mini ratatouille e batatas cozidas no açafrão (R$ 76).

O tartare de atum ganha creme de abacate, ovo de codorna com flor de sal e pimenta, raspas de bottarga e chips de banana-da-Terra (R$ 56), enquanto o namorado chega à mesa com vôngoles e mousseline de abóbora (R$ 76).

MoDi

Rua Alagoas, 475, Higienópolis, São Paulo, (11) 3564-7028, e Shopping Pátio Higienópolis.

Sob o comando do chef Diogo Silveira, o restaurante abraçou a estação mais quente de ano com diversos pratos que levam frutos do mar. O risoto com tinta de lula ganha a companhia de lagosta grelhada (R$ 78) ou de camarão grelhado com salada de palmito pupunha (R$ 78).

Esse último crustáceo também aparece no recheio do ravioli ao lado de abóbora cabotiá (R$ 64). Confitado em azeite e acompanhado de ravióli aberto com creme de espinafre e molho de ervas frescas, o pirarucu custa R$ 58.

Para os veganos, recomenda-se o espaguete de palmito pupunha com ragu de cogumelos variados, azeite de manjericão e pistache (R$ 44)