Cápsulas da beleza atraem mais homens que mulheres, segundo pesquisa

São Paulo – Não há como negar que as mulheres – quando o assunto é cuidar da pele e do corpo – são mais vaidosas que os homens. Um estudo curioso indicou, no entanto, que quando se trata de ingerir algum suplemento que ajude nessa questão, os homens estão mais dispostos a experimentar as chamadas cápsulas da beleza.

De acordo com a pesquisa da Lycored, realizada com cerca de 500 pessoas na França e no Reino Unido, 74% dos homens tomariam algum suplemento para cuidar da pele ou do corpo e 58% das mulheres experimentariam as famosas cápsulas.

O interesse dos homens, entretanto, não está ligado apenas à vaidade, mas sim à praticidade, isso porque, a maioria deles quer cuidar do visual, mas quer gastar menos tempo possível com isso.

Já quando questionados sobre valores, a maioria dos homens e das mulheres que participou da pesquisa disse que o gasto médio por mês com produtos ou cápsulas de beleza não pode ser maior que 20 libras (cerca de 100 reais).