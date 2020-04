“Capone”: confira trailer do filme sobre o gângster, com Tom Hardy

Al Capone (1899-1947) é o gângster mais famoso do mundo. Difícil encontrar alguém que não tenha ouvido falar do mafioso e sua saga épica nos Estados Unidos. Chega em maio “Capone” (antes, chamado de “Fonzo”), longa dirigido por Josh Trank e com Tom Hardy (“The Revenant”, “Dunkirk”) no papel principal.

Diante de cinemas fechados e quarentena, “Capone” não irá aos cinemas. O lançamento será direto no streaming, em 12 de maio.

Aos fãs, só resta ter esperanças: é que o último longa de Trank, o remake de “Quarteto Fantástico” (2015), foi um fiasco de crítica e bilheteria. Anos depois, a Marvel Studios ainda não sabe como reutilizar os heróis de modo eficiente em seu universo.

“Capone”, além de Hardy, tem nomes fortes no elenco, como Linda Cardellini e Matt Dillon. Aliás, não é a primeira vez que Hardy interpreta um gângster da vida real. Ele atuou no britânico “Legend”, interpretando os gêmeos Ronald e Reginald Kray, que dominaram o crime organizado em Londres nos anos 1960.

O filme mostra Al Capone já no fim da vida, após dez anos preso e com início de demência.

Confira:

Tom Hardy, como Al Capone