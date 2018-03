Capitão da Fiorentina é encontrado morto em hotel antes de jogo

Roma – O capitão da Fiorentina, o italiano Davide Astori, foi encontrado morto neste domingo em um quarto de hotel em Udine (norte da Itália), onde estava concentrado com seus companheiros de clube para disputar uma partida válida pela Série A do Campeonato Italiano, contra a Udinese.

“A Fiorentina, profundamente abalada, é obrigada a comunicar que o capitão David Astori morreu após um mal-estar. Pela terrível e delicada situação, e sobretudo por respeito à sua família, pedimos a sensibilidade de todos”, informou o clube mediante um comunicado.

Astori, nascido na cidade de San Giovanni Bianco, na província de Bérgamo (norte), em 1987 (31 anos), foi revelado na base do Milan e vestiu as camisas do Cagliari, Roma e Fiorentina.

O jogador foi contratado pela Fiorentina em 2015 e disputou 106 partidas com o time, se tornando o líder da equipe, da qual era capitão.

Astori deixa a mulher e uma filha.

A notícia da morte do jogador italiano foi sentida no país e, por decisão da entidade que comanda a Série A, as sete partidas previstas para este domingo foram adiadas por luto.

Muitos clubes italianos enviaram suas condolências pela trágica notícia, como o Cagliari, clube com o qual Astori estreou na Série A.

“Com a nossa camisa realizou seus sonhos, foi convocado para a seleção, foi nosso valente capitão. Foi amado por nossos torcedores e amou nossa terra (Sardenha). Ciao Davide”, foi a mensagem publicada pelo Cagliari no Twitter.