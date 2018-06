Cão policial aprende a fazer reanimação cardiorrespiratória na Espanha

A polícia municipal de Madri postou em seu Twitter na última sexta-feira, 22, o vídeo de um cãozinho treinado para supostamente fazer reanimação cardiorrespiratória em um policial.

"Heroica" actuación de nuestro #Compañerosde4Patas Poncho, que no dudó ni un instante en "salvar la vida" del agente, practicando la #RCP de una manera magistral.

El perro es el único ser en el mundo que te amará más de lo que se ama a sí mismo- John Billings#Adopta pic.twitter.com/yeoEwPkbRc — Policía de Madrid (@policiademadrid) June 22, 2018

“‘Heróica’ atuação do nosso companheiro de quatro patas Poncho, que não hesitou nem por um instante em ‘salvar a vida’ do agente, praticando a reanimação cardiorrespiratória de maneira magistral”, escreveu o perfil na rede social.

No vídeo, o cachorrinho entra em ação quando o agente policial deita no chão, simulando uma pessoa inconsciente. O animal vai até ele e pula várias vezes em seu peito, como se executasse as pressões que devem ser feitas para estimular o bombeamento do sangue.

Poncho também encosta a cabeça no nariz do agente, para conferir se ele está respirando. Ao final da apresentação, ele ganha afagos e petiscos como recompensa pela boa atuação.