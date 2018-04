Cannes lança pela primeira vez passe para cinéfilos

Paris – O Festival de Cannes anunciou nesta terça-feira que, pela primeira vez, os cinéfilos com idades entre 18 e 28 anos poderão desfrutar de um passe especial durante três dias, nos quais terão acesso para ver os filmes da seleção oficial.

O passe “Trois jours à Cannes – Three Days in Cannes” (Três dias em Cannes) será gratuito, ainda que, para além da exigência da idade, os candidatos deverão superar um processo de seleção que levará em conta uma carta de motivação.

Como ocorre com as acreditações concedidas à imprensa e aos profissionais do setor, o festival realizará um estudo e aqueles que superarem o processo, receberão esse passe nominal, válido de 17 a 19 de maio, durante os últimos três dias do festival.

O passe dará acesso aos filmes da seleção oficial, que inclui os filmes em competição e fora de competição e aqueles projetados nas seções Um Certo Olhar e Cannes Classics, bem como nas sessões que são realizadas na praia.

Também permitirá desfrutar de uma programação especial projetada no cinema “Les Arcades”, no centro da cidade.

Os organizadores do festival indicaram que este novo passe foi impulsionado por uma vontade de compartilhar o amor ao cinema com os mais jovens.

O festival celebrará sua 71ª edição entre 8 e 19 de maio e informará os filmes escolhidos em sua seleção oficial na quinta-feira.