Canarinho se encontra com “Feiticeiro do Hexa” antes de Brasil x Bélgica

São Paulo – O mascote oficial da Seleção Brasileira conheceu nesta sexta-feira, 6, em Kazan (Rússia), o torcedor russo que virou celebridade nas redes sociais após o jogo do Brasil contra o México. O russo Yury Torsky, conhecido como “Feiticeiro do Hexa”, encontrou o Canarinho antes da partida entre Brasil e Bélgica, que será realizado às 15h (de Brasília) pelas quartas de final da Copa do Mundo da Rússia.

O sucesso nas redes foi tanto que a Brahma, patrocinadora da Copa do Mundo, convidou o russo para assitir a partida em da seleção em Kazan. Yuri participou da foto com o mascote fazendo o mesmo olhar pelo qual ficou conhecido, olhos cerrados atrás da bandeira do Brasil, como se estivesse enfeitiçando a partida, a favor da seleção, é claro . No encontro, o Canarinho ensinou o torcedor russo, também considerado um amuleto para o Brasil, a sambar. O encontro foi transmitido pelas redes sociais da CBF.

Canarinho tá na área! E vai conhecer o feiticeiro brasileiro da Copa! #MostraTuaForça https://t.co/kxgYhmXvnS — CBF Futebol (@CBF_Futebol) July 6, 2018

Após a partida contra o México, Yuri teve sua identidade revelada dois dias após o jogo. O torcedor tem 34 anos e trabalha em uma fábrica de foguetes.