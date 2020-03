Canal Curta! estreia nova série hoje (31) e explora Tarsila do Amaral

Estreia hoje (31), no Canal Curta!, uma nova série focada no mundo das artes e que pode interessar aos brasileiros em busca de entretenimento e conhecimento em casa, em época de quarentena.

“Matizes do Brasil” trará catorze episódios. Em cada um, Binca Lenti, junto de curadores e críticos de arte, vai investigar o processo de criação de algumas das mais importantes pinturas e instalações feitas por artistas brasileiros, do modernismo ao período contemporâneo.

Entre os artistas complemplados, estarão grandes nomes como Anna Maria Maiolino, Ernesto Neto, Cildo Meireles, Djanira, Helio Oiticica, Lygia Pape e Tunga.

No primeiro episódio, o foco será Tarsila do Amaral (1886-1973), artista em alta. Recentemente, Tarsila recebeu grandes retrospectivas no Masp, no Museu de Arte Moderna de Nova York (MoMA) e no Art Institute of Chicago.

Matizes do Brasil

Estreia: 31/3, às 23h30, no Canal Curta!