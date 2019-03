Campanha da Marvel Brasil arrecada doações para Instituto Luisa Mell

São Paulo — Enquanto a estreia de Capitã Marvel não chega ao Brasil, a Marvel decidiu apoiar a causa de Luisa Mell com uma campanha participativa. Nesta quinta-feira, 28, a página da Marvel Brasil no Twitter publicou um convite a todos os seguidores e fãs de gatinhos.

A cada foto postada junto com seu gato usando a hashtag #GooseOGato, R$ 1 seria doado ao Instituto Luisa Mell, ONG que ajuda animais em situação de risco, maus-tratos ou sem lar. O nome da campanha foi inspirado no gato Goose, companheiro da Capitã Marvel (Brie Larson) no filme.

Sabemos que não é só a #CapitãMarvel que tem um gato desses como companheiro, e nós também queremos ver o seu! A cada foto postada junto com seu gato usando a #GooseOGato, R$1 será doado ao Instituto Luisa Mell! Enquanto a estreia do filme não chega, que tal ajudar essas fofuras? pic.twitter.com/mhK9qHBlXi — MarvelBR (@MarvelBR) February 28, 2019

Apenas no Instagram, a hashtag ultrapassou as 100 mil publicações. No fim do dia, Luisa Mell comemorou o encerramento da campanha: “Batemos a meta inicial em menos de 24 horas! Que coisa linda nossa corrente do bem! Obrigada Disney pela oportunidade!”, escreveu ela no Instagram.