Calvin Klein Watches retorna ao Brasil e apresenta novidades

1. Calvin Klein Alliance com coroa revestida em ouro rosa zoom_out_map 1 /4 (Divulgação/WatchTime Brasil)

2. Calvin Klein Alliance Chronograph zoom_out_map 2 /4 (Divulgação/WatchTime Brasil)

3. Calvin Klein Alliance Lady, das versões femininas da linha zoom_out_map 3 /4 (Divulgação/WatchTime Brasil)

4. Calvin Klein Senses conta com caixa e pulseira de aço zoom_out_map 4/4 (Divulgação/WatchTime Brasil)

São Paulo – Um evento recente marcou o retorno da marca Calvin Klein Watches ao mercado brasileiro.

A festa, que aconteceu na Casa Jereissati, em São Paulo, reuniu famosos, personalidades e jornalistas para a apresentação dos modelos que passam a ser vendidos no Brasil sob o comando de uma nova distribuidora, que entrou em parceria com o Grupo Swatch.

Dentre as peças apresentadas, as principais novidades estão nas linhas Alliance e Senses, que a companhia afirma serem criações fluídas, orgânicas, sensuais e integradas.

A primeira linha, Alliance, conta com três variações masculinas e duas femininas.

Para eles, dois modelos contam com indicações simples de horas, minutos e segundos centrais, com data na posição de 3 horas contam com caixa de aço inoxidável de 40 mm, coroa revestida em ouro rosa, assim como ponteiros e indicadores.

As variações estão na tonalidade do mostrador, em preto ou em branco, trabalhados em uma trama horizontal.

Ambos os modelos são equipados com o calibre ETA F07.111 e estão protegidos a até 30 metros sob a água. Estes modelos são vendidos por R$ 2.496 cada.

Já a terceira peça realiza a indicação de horas, minutos, pequenos segundos, indicação de data e função cronógrafo.

Mais sóbrio, o modelo conta com uma caixa de aço de 42 mm de diâmetro, que abriga o calibre ETA G10.211. Ele está protegido a até 50 metros sob a água. A peça sai por R$ 3.307.

As versões femininas de Alliance são equipadas com o calibre ETA F04.111, que entrega função de horas, minutos, segundos e data.

Ele possui uma caixa de 30 mm elaborada em aço com detalhes revestidos em ouro rosa, como coroa, ponteiros e indicadores. O mostrador está disponível em duas tonalidades de madrepérola. Cada uma destas peças custam R$ 2.496.

Já a coleção Senses é essencialmente feminina. Conta com caixa e pulseira de aço, com ou sem revestimento PVD.

De medidas mais delicadas, a peça conta com uma caixa de apenas 27 mm de diâmetro e proporciona 30 metros de resistência sob a água. O calibre que as equipa é o ETA 802.002.

As peças desta coleção realizam a indicação simples de horas e minutos centrais sobre mostradores metálicos com acabamento estilo raios solares. Os valores destes modelos variam entre R$ 2.820 e R$ 3.079.

A marca já possui pontos de venda em São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.