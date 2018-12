Calendário Pirelli 2019 tem como tema os sonhos e ambições das mulheres

Milão — Que dia é hoje? Acompanhar o passar do ano sempre é mais prazeroso com o calendário Pirelli, a folhinha mais célebre do mundo. As imagens abaixo são algumas das 40 fotografias que fazem parte da edição de 2019, divulgada nesta quarta-feira (5) no Hangar Bicocca, sede da empresa, em Milão.

Este ano, o calendário retrata os sonhos e os desejos de quatro mulheres, interpretadas por Gigi Hadid, Julia Garner, Misty Copeland e Laetitia Casta.

Os retratos foram feitos por Albert Watson —para quem não está associando o fotógrafo ao seu trabalho, basta lembrar da icônica imagem de Alfred Hitchcock segurando um ganso morto.