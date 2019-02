Cadillac é eleito o melhor carro do ano no Salão de Detroit

Detroit – O Cadillac esportivo ATS, um sedã compacto de luxo, ganhou o prêmio “carro do ano” nesta segunda-feira na tradicional abertura do salão anual do automóvel de Detroit.

Os jornalistas-jurados do maior e mais importante salão de carros dos Estados Unidos também elegeram a picape Chrysler’s Ram 1500 como sua favorita na categoria de caminhonetes e carros esportivos.

Ambos lideraram a lista com cerca de 40 modelos de 2013, incluindo as listas separadas que contavam com modelos de Honda, Ford e Mazda.

Os prêmios foram anunciados em meio a um ambiente de confiança recuperada dos Estados Unidos na indústria automobilística, após quatro anos de luta para evitar o colapso devido à recessão americana e à crise financeira.

Os analistas preveem em 2013 outro bom ano, pois espera-se que os consumidores que adiaram suas compras de carros durante estes anos substituam seus carros velhos por novos modelos.