Cadela faz sucesso nas redes ao buscar pão na padaria

São Paulo – Cães são muito inteligentes e, quando treinados, tendem a agir de forma parecida com os humanos. Mel, uma golden retriever de quatro anos, conquistou os internautas ao ir à padaria, em Sorocaba (SP), buscar pão “sozinha”. Em um dos vídeos compartilhados no Facebook, a cadela aparece saindo do estabelecimento com uma sacola na boca.

Ela atravessa algumas ruas, anda pela calçada e segue seu caminho com uma bandana vermelha amarrada ao pescoço. Quando chega em casa, Mel espera o portão ser aberto e é recebida pela tutora. Até a publicação desta matéria, o vídeo tinha mais de 66 mil compartilhamentos e dois milhões de visualizações. Confira:

Mas segundo Reinaldo Rodrigues, um dos responsáveis pela cadela, ela não sai sozinha. Rodrigues contou ao G1 que ele mesmo a acompanha e coloca a sacola na boca da cadela. Ele gravou um vídeo e diz que fez uma edição simples para compartilhar com pessoas mais próximas. No entanto, a repercussão foi maior do que ele imaginava.

Mel tem um perfil no Instagram no qual o tutor publica vídeos em que ela “ensina”, por exemplo, como sair da piscina pela escada dos humanos. Além disso, a cadela mostra também como é importantes escovar os dentes para evitar tártaro.